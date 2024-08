Santiago Maratea lanzó una nueva colecta a través de Instagram y anunció que donará su ropa de marca

Santiago Maratea colecta 1.mp4 La colecta ya superó los 100 millones de pesos. @Santimaratea / Instagram

“Me emociona un montón, me parece tan noble esta causa. Siempre que sea acompañar y ayudar a nenes que atraviesan enfermedades de alta complejidad es un placer y un honor. Pero en este caso la idea me parece tan linda y tan necesaria, aparte de que sea en un hospital público. Cuando la terminemos yo les voy a agradecer a ustedes por haberse comprometido y creo que ustedes me van a agradecer a mí por haberla hecho y todos le vamos a agradecer al hospital Vilela por llevarla a cabo”, explicó Maratea a través de una publicación en Instagram, dirigida a sus más de tres millones de seguidores.