Se conoce el veredicto contra L-Gante: el fiscal pidió 7 años de prisión

Este lunes al mediodía se conocerá el veredicto contra L-Gante , quien tratará por intermedio de su abogado Luciano Locatelli de ser sobreseído. El juez Ignacio Racca, presidente del tribunal de Mercedes que lo juzga, va a leer la resolución en una situación penal compleja, ya que en caso de que le den 7 años será de cumplimiento efectivo. Sin embargo, las esperanzas del músico de no quedar preso son altas si el magistrado acepta el pedido del fiscal para no acusar de la privación ilegal de la libertad al amigo de Valenzuela, Daniel Emanuel "Muelita" De Marco.

Justamente, De Marco estuvo dentro del automóvil en donde se llevaban a Torres y a Passi, por lo que no podría ser ajeno de la presunta privación ilegal de la libertad. Pero como el fiscal no lo acusó por ese delito, hay chances de que ocurra algo similar con L-Gante, por lo que podría recibir una condena menor a los tres años, la cual sería en suspenso.

A pesar de que el cantante no estuvo involucrado en el enfrentamiento entre las bandas, los testimonios recogidos por los investigadores señalaron que L-Gante, tras ser notificado del conflicto, fue buscar a Torres, que también era vecino del barrio Bicentenario de General Rodríguez. Según la acusación, "el músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó" junto a Passi.

Declaración de L-Gante

Vestido con camisa blanca y un elegante traje y corbata negros, el músico relató su versión de los hechos ocurridos en la localidad bonaerense de General Rodríguez. “Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación", comenzó.

Todo abría empezado “en un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”.

“Sabiendo que estaba la peregrinación, dije 'muy lejos no va a ir'. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, explicó.