L-Gante declaró en el juicio donde se lo acusa de "privación ilegal de la libertad" de dos personas

L-gante 420.jpg L-Gante declaró en el comienzo del juicio en su contra. Los 40

“Sabiendo que estaba la peregrinación, dije 'muy lejos no va a ir'. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, explicó.

Cuándo se conocerá el veredicto

Los cargos que tiene en su contra L-Gante son “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado". Será un juicio corto, de cuatro audiencias con 36 testigos. El 14 de octubre están previstos los alegatos y un día después se espera la lectura del veredicto.

El líder de Cumbia 420 fue denunciado por Darío Darío Gastón Torres y Catalina Passi, representados ambos por el abogado Leonardo Sigal, quién adelantó que pedirá 12 años de prisión efectiva “dada la gravedad de los hechos como la cantidad de procesos en su contra”.