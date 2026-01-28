Se cumplen 91 años desde que Islandia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto

En 1935, el Parlamento islandés permitió la interrupción del embarazo por causas sociales y de salud, marcando un antecedente global en derechos reproductivos.

Hoy se cumplen 91 años desde que Islandia sancionó la primera ley del mundo que legalizó el aborto , un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El 28 de enero de 1935 , el Parlamento islandés aprobó una normativa que permitió la interrupción del embarazo bajo determinadas causas , en un contexto internacional en el que esta acción estaba penalizada de manera casi absoluta.

Ese antecedente abrió un camino que fue seguido por numerosos países durante el siglo XX y XXI. Actualmente, cerca de la mitad de las naciones cuentan con algún tipo de legislación que permite el acceso legal al aborto, aunque persisten grandes desigualdades y retrocesos .

Así, y a más de nueve décadas de aquel primer paso, la fecha funciona como un recordatorio del origen de una lucha que continúa vigente, especialmente en un escenario atravesado por restricciones, recortes de políticas públicas y disputas ideológicas que ponen en tensión derechos ya conquistados .

Islandia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el aborto el 28 de enero de 1935 , con la sanción de la Ley N.º 38 . La norma permitió la interrupción del embarazo en situaciones que, para la época, resultaban inéditas: riesgo para la vida o la salud de la mujer , graves dificultades económicas y circunstancias personales que impedían garantizar la crianza de un hijo.

Aunque no establecía un acceso libre ni irrestricto, representó un cambio estructural: por primera vez, un Estado reconocía que la penalización absoluta no daba respuesta a las realidades sociales y que la maternidad forzada podía tener consecuencias en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Suecia fue uno de los primeros en seguir ese camino en 1946 e incorporó criterios de salud física y mental. Con el paso de las décadas, Islandia amplió progresivamente los derechos vinculados a la interrupción del embarazo, alineándolo con políticas de igualdad de género.

Hoy, el país nórdico es considerado uno de los más avanzados en términos de equidad. En 1975, una huelga feminista masiva paralizó la capital y visibilizó el rol económico y social de las mujeres. En 1980, Vigdís Finnbogadóttir fue electa presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo en acceder al cargo mediante elecciones democráticas.

Cómo se logró la Ley del Aborto en la Argentina

El proceso que llevó a la legalización del aborto en la Argentina fue extenso, complejo y atravesado por más de un siglo de debates, retrocesos y luchas sociales.

El primer Código Penal, sancionado en 1886, penalizaba todas las formas de interrupción del embarazo, y recién en 1921 se incorporaron excepciones, al establecer que no serían punibles cuando son necesarias para evitar un peligro en la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuera producto de una violación.

Ese marco legal se mantuvo, con idas y vueltas, durante décadas. Dictaduras, reformas y decretos restrictivos volvieron inestable el acceso incluso a los abortos permitidos. En 2012, la Corte Suprema, a través del fallo F.A.L., aclaró que las interrupciones por violación no requerían autorización judicial y que bastaba una declaración jurada de la persona gestante.

El movimiento feminista fue central en la construcción del reclamo social. En 2005 nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que logró instalar el tema en la agenda pública y presentó proyectos de ley de manera sostenida durante años. El pañuelo verde se convirtió en un símbolo reconocido a nivel internacional.

En 2018, el debate llegó por primera vez a una instancia decisiva: Diputados aprobó la legalización, pero el Senado la rechazó. Dos años después, en diciembre de 2020, el Congreso sancionó la Ley 27.610, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y garantizó su acceso en el sistema de salud público y privado.

Sin embargo, a cinco años de este momento, el derecho enfrenta nuevos obstáculos. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Salud de la Nación no compró ni distribuyó medicamentos esenciales para la IVE/ILE, como misoprostol y mifepristona. En 2024 no se entregó ningún insumo a nivel nacional, de acuerdo con el Centro de Datos de Chequeado.

Según datos oficiales, en 2024 se realizaron 79.186 abortos legales en el país, una cifra menor a la de 2023. La ONG Amnistía Internacional informó que se triplicaron las denuncias por barreras de acceso, vinculadas a la falta de fármacos, información y campañas.

En qué países sigue siendo ilegal abortar

A nivel mundial, el aborto es legal en casi de la mitad de los países, aunque con distintos plazos y condiciones. Sin embargo, todavía existen Estados donde está prohibido en todas las circunstancias. Entre ellos, se encuentran El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Andorra, Filipinas, Madagascar, El Vaticano y Abjasia (territorio independiente de facto).

En otras naciones, la interrupción del embarazo solo está permitida en casos muy limitados, como riesgo extremo para la vida de la mujer, violación o malformaciones graves del feto.

En muchas regiones de África, Medio Oriente y el sudeste asiático, las restricciones legales y la objeción médica hacen que el acceso sea prácticamente imposible, aun cuando la ley lo habilita en ciertas situaciones.

Estados Unidos es un ejemplo particular: desde la anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022, cada estado regula el aborto. Esto generó un mapa fragmentado, con regiones donde el aborto está protegido y otros donde fue prohibido casi por completo.