Se reactiva la repatriación de los restos de Jorge Luis Borges

"Mi padre, en 1988, empezó a hacer los trámites para repatriar los restos. Yo por aquel entonces no tenía ni idea y tampoco me importaba. Él solo hablaba con mi mamá, a nosotros tampoco nos contaba mucho. Tras su muerte, ordenando las cosas en su casa, encontré esa carpeta con la documentación y me pareció tan triste que él no hubiera logrado su propósito. Me puso tan mal que casi la tiro a la basura, pero acá está y ahora puede servir", cuenta a Télam De Torre sobre esos documentos que hoy atesora.