Shein: Esto es lo que tenés que saber para comprar sin equivocarte el talle

Cuatro consejos indispensables para que no confundas tu talle al comprar en Shein y poder disfrutar de la prenda que elijas.

Y no se trata de un problema de error en el envío de la prenda sino de las medidas en sí. Esto es: efectivamente la prenda corresponde al talle solicitado pero en la práctica es o mucho más grande de lo deseado o mucho más pequeño. Por más económica que haya sido la compra a nadie le gusta perder dinero y hasta puede resultar frustrante encontrarse con algo que no se ajusta a tu medida. ¿Cómo hacer para no confundirte con los talles al comprar en Shein?