27 de enero 2026 - 09:26

Calor extremo en el AMBA y alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA enfrenta una jornada con máxima superior a 30 grados y sin lluvias. El SMN indicó alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 13 provincias.

El SMN indicó mínima de 22 y máxima de 33 para este martes.

El SMN indicó mínima de 22 y máxima de 33 para este martes.

AFP

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con máxima de 33 grados sin lluvias esperadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para 13 provincias.

Clima: cómo seguirá el clima en el AMBA

El SMN indicó mínima de 22 y máxima de 33 para este martes, mientras para el miércoles las marcas estarán entre 23 y 30 grados. Para esta semana, por el momento el organismo no advirtió sobre el avance de lluvias mientras el jueves se espera mínima de 24 y nuevamente máxima de 33. Por último, el viernes tendrá temperaturas entre 24 y 30 grados.

Alerta meteorológica por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas

El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Fe. Allí se espera frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de hasta 75 km/h y precipitación acumulada entre 40 y 80 mm.

También se esperan lluvias y vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm y ráfagas entre 40 y 60 km/h, que pueden alcanzar los 90 km/h.

