Sigue la polémica por fuerte suba en patentes de autos

Los porteños atraviesan un enero de aumentos, tanto en las facturas del Impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), como en la de Patentes que algunos contribuyentes denunciaron que las subas llegan al 100%. En el caso de las Patentes, desde la Ciudad aseguraron a Ámbito que no es el impuesto lo que tuvo un incremento sino la valuación del automotor. Sin embargo, desde la Cámara del Comercio Automotor, niegan que esa sea la situación. “Los autos en 2020 aumentaron alrededor de 47%, la inflación fue de 36% y el dólar oficial creció en el orden del 30%. Los precios que se toman para calcular el valor de las patentes no son reales” señaló Alberto Príncipe, presidente de la entidad. El directivo explicó que se está subiendo un impuesto en momentos en que la gente está pasando una difícil situación económica y una medida así atenta contra la actividad ya que muchos compradores dan marcha atrás con una operación porque hacen el cálculo de cuánto necesitan para mantener un auto y ven que no llegan”.