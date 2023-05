Soñaron, emprendieron y revolucionaron la industria textil calefaccionando indumentaria

“Después de un arduo trabajo, los equipos de diseño y producción lograron generar una línea de productos increíbles; me parece necesario felicitar a Matías Arias, socio fundador, quien lideró todo esto. Hace un año atrás era algo totalmente descabellado de realizar, son 12 productos nuevos que se suman y estamos muy contentos de anunciarlo”, compartió el joven.

FRA03127.jpg

“Siempre escuchamos mucho a nuestros clientes, qué deberíamos hacer de esto, lo otro. La realidad es que nosotros trabajamos para ellos, tratar de crear lo que necesitan y lo que más les gusta. Es importante darse cuenta de eso, el cliente es lo más importante”, agregó.

Y remarcó: “Siempre realizamos el ejercicio de ponernos de su lado y aplicar la ingeniería inversa, cómo podemos mejorar y en dónde, buscar la excelencia en cada aspecto del producto y también, a nivel empresa”.

El crecimiento paulatino de la marca, y el desafío permanente para generar nuevos productos, provoca un reconocimiento poco habitual en los clientes, algo muy valorado por todo el equipo que conforma WanderWarm: “Cada vez es mayor el reconocimiento, nos pone muy contentos ver el agrado que nos demuestran las personas. Como hoy en día vino la AI (Artificial Intelligence) para facilitarnos el trabajo, nosotros vinimos para mejorar la calidad de vida de las personas cuando haga frío. Lo hicimos para cambiar las reglas de juego, no hace falta tener frío, es opcional”, explicó.

“Este año, en abril, ya vendimos la misma cantidad de unidades que en el mes de junio del año pasado (mes pico en cada temporada), por lo que proyectamos que va a ser un gran invierno para WanderWarm. En consecuencia, esto nos trae aparejado más trabajo, por lo que sumamos más gente y el equipo que formamos, es fantástico”, contó con orgullo.

Los nuevos proyectos que se avecinan

Sobre el futuro próximo de la marca, Kevin aclara que “nuestra proyección a mediano plazo es lograr consolidarnos en los tres países que están más al sur de América, cómo lo son Chile, Argentina y Uruguay. Hacernos fuertes en este mercado, instaurar nuestra marca en la gente, que disfruten de realizar sus actividades en los ambientes de frío y no parar de innovar, la realidad es que esto recién empieza. Hoy en día, nosotros estaríamos siendo Jobs; cuando estaba en su garaje, o Knight, cuando estaba en su sótano. Tenemos la energía, el entusiasmo y la sed de no parar de crecer. Como conté anteriormente, nuestra idea es ser globales, apuntar alto, y en el peor de los casos aterrizaremos en la cima de una montaña”, señaló.

Cómo funcionan las prendas

“El funcionamiento es el siguiente, dentro de cada prenda nosotros integramos el sistema de calefacción, quedando un conector USB y un botón para que el usuario pueda interactuar con el producto”, resalta Kevin.

Y añade: “El USB sirve para conectarlo a nuestra fuente de energía (un powerbank o un conector USB, se utiliza para conectarlo directamente al conector de las motos), este último alimenta al sistema de calefacción con corriente, y en cada pad se disipa esta energía en forma de calor (los pads tienen un entramado de cobre muy fino por donde circula la corriente). La energía que utilizamos no pone en riesgo al usuario, es muy poca cantidad (5 voltios y 2 amperios)”.

FRA03271.jpg

“Con el botón, uno puede encender o apagar el sistema de calefacción (normalmente, no se tiene encendido todo el día el sistema, si tiene frio lo enciende, y cuando llega a un lugar con temperatura agradable lo apaga). El botón (switcher) nos permite regular la temperatura, los sistemas de calefacción tienen 3 temperaturas de operación. (37 C, 45 C y 55 C). Sobre el funcionamiento de las baterías, se recargan como un teléfono, dentro de su packaging viene el cable para cargarlo y es más, también sirve para cargar los celulares. Todos los productos los vendemos a través de nuestra página web wanderwarm.com.ar, también ventas al por mayor, tanto a nuestros distribuidores en las distintas provincias, como a empresas. Destacamos trabajos como con escuelas de esquí (SKIMAX en Bariloche), como también con concesionarios de autos (Yacopini Mercedez Benz en Mendoza)”, concluyó.