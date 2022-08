Son argentinos y fabrican indumentaria calefaccionada con un sistema que es furor

Cansados de sufrir las inclemencias del tiempo, Nicolás Molina, Matías Arias, Julián Sánchez y Kevin Schejter, decidieron emprender y cranear un invento que les permita realizar sus actividades al aire libre sin necesidad de cubrirse con muchas prendas para soportar el frío. Se juntaron, probaron diferentes alternativas, analizaron el mercado y finalmente decidieron crear WanderWarm.

Así surgió la marca

Kevin, es ingeniero industrial y gerente comercial de la empresa (lidera al área de marketing). En diálogo con Ámbito recordó que “en un principio, la idea originaria fue de Nicolas y mía; habíamos charlado en el año 2019 sobre la posibilidad de fabricar ropa calefaccionada. Intentamos comenzar, pero por el estudio de nuestras carreras universitarias, (no teníamos tiempo suficiente para dedicarle) no pudimos empezar. Año siguiente, plena pandemia (yo había viajado a esquiar a USA, donde vi guantes y medias con calefacción), los sumamos a Matías y a Julián (la familia de Julián es dueña de una empresa textil reconocida, ellos nos ayudaron mucho en el comienzo). Decidimos hacer algunas pruebas y le fuimos dando forma (primero hicimos chalecos). Ahora tenemos, chalecos, calzas y camperas con calefacción, por otro lado, también fabricamos buzos, remeras y comercializamos gorras”.

camperas calefaccionadas 2.jpg

Los motivos por los cuales emprendieron fueron claros desde un principio. “En parte por una necesidad propia, a la hora de realizar nuestras actividades favoritas (los cuatro somos muy fanáticos de las actividades al aire libre), nos veíamos limitados en el invierno, a no realizarlas o a tener que usar demasiada ropa para abrigarnos (incomodidad)”, sostiene.

Y apunta en cuanto al objetivo de la marca: “Lo que buscamos con nuestros productos, además de nuestra propuesta de valor que es la calefacción, es que sean productos clásicos (estéticamente espectaculares y de una calidad superlativa), para que la gente que los compra, pueda utilizarlos tanto en temporada invernal como en el resto del año. Los clientes terminan usando los productos todos sus días, no se los sacan más”.

Los cuatros amigos se conocen desde los 2 años, fueron compañeros de colegio y además viven cerca. Hoy en día son tres los que están trabajando con el proyecto y “vamos a sumar nuevos productos, y nueva tecnología para el 2023, ¡es sorpresa!,” adelante Kevin.

Cómo se utiliza la campera

“El funcionamiento es el siguiente, dentro de cada prenda nosotros integramos el sistema de calefacción, quedando un conector USB y un botón para que el usuario pueda interactuar con el producto. El USB sirve para conectarlo a nuestra fuente de energía (un powerbank o un conector USB, se utiliza para conectarlo directamente al conector de las motos), este última alimenta al sistema de calefacción con corriente, y en cada pad se disipa esta energía en forma de calor (los pads tienen un entramado de cobre muy fino por donde circula la corriente). La energía que utilizamos no pone en riesgo al usuario, es muy poca cantidad (5 voltios y 2 amperios)”, explica en detalle el joven ingeniero.

camperas calefaccionadas 3.JPG

Y agrega: “Con el botón, uno puede encender o apagar el sistema de calefacción (normalmente, no se tiene encendido todo el día el sistema, si tiene frio lo enciende, y cuando llega a un lugar con temperatura agradable lo apaga). El botón (switcher) nos permite regular la temperatura, los sistemas de calefacción tienen 3 temperaturas de operación. (37 C,45 C y 55 C).

Sobre el funcionamiento de las baterías, Kevin aclara que se recargan como un teléfono, dentro de su packaging viene el cable para cargarlo y es más, también sirve para cargar los celulares”.

La repercusión en el público

En cuanto a la devolución del público, Kevin se mostró muy agradecido con la repercusión que han tenido cada uno de los productos. “Al principio apuntamos a condiciones extremas de frío y después nos dimos cuenta que la gente lo utiliza para inmensidad de cosas (motociclismo, esquí, trekking, cliclismo, trabajo, pesca y para su vida cotidiana). Vendemos a través de nuestra página web wanderwarm.com.ar, también ventas al por mayor, tanto a nuestros distribuidores en las distintas provincias, como a empresas. Destacamos trabajos como con escuelas de esquí (SKIMAX en Bariloche), como también con concesionarios de autos (Yacopini Mercedez Benz en Mendoza)”.

Asimismo, agregaron que están “trabajando en nuevos canales de venta en el exterior y la producción de productos no para en ningún mes del año. Siempre trabajamos a contra temporada con la producción, ya que, con demandas estacionales sucede que en sus picos supera a nuestra capacidad real de producción (debemos de hacernos del stock para no incurrir en faltantes)”.

La expansión de la marca

Con objetivos claros y concretos, los jóvenes emprendedores apuntan a que la marca se expanda por todo el mundo. “Hemos hecho contacto con Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Está más avanzado lo de Chile, que probablemente en 2023 tengamos distribución a nivel país, y por otro lado, lo de Estados Unidos también está en proceso, hemos mandado muestras a varias empresas interesadas en la distribución de nuestros productos (han quedado conformes con nuestra calidad, siendo esto gratificante, ya que el estándar americano es muy alto)”, aseguró Kevin.

Y completó, a modo de reflexión y ejemplo para los jóvenes que aún no se decidieron por emprender: “Los primeros 2 años fueron casi ad honorem (el primer año literal no cobrábamos sueldos y el segundo, sueldos que eran muy bajos). Hoy en día, por suerte, podemos vivir de esto, trabajamos mucho y con mucho esmero. Nos apasiona lo que hacemos y somos fanáticos de nuestra empresa. Tenemos oficinas y un depósito para el operativo diario, y la idea es seguir creciendo. Estamos trabajando en nuevos proyectos para fomentar la economía local y regional. Nuestra visión es ser la empresa de indumentaria calefaccionada líder en el mercado sudamericano (quien dice que el día de mañana, apuntemos a nivel mundial. Paso a paso…”