En el mapa de feriados de Argentina no todo se define en Buenos Aires y ya: también pesan los feriados locales, que dependen de cada ciudad y hasta de un banco. Por eso, el 21 de enero se posiciona como una fecha “extra” para cierto grupo de empleados.
Decretan un desconocido feriado para enero: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo
Entre los feriados del verano, una fecha se explica por una celebración local histórica que se repite cada año y pasa desapercibida.
-
Dos feriados 2026 caen el mismo día en Argentina: cuáles son y por qué no se pueden trasladar
-
El Gobierno oficializó el calendario nacional de feriados 2026: cuándo cae Carnaval
Detrás de este descanso aparece una combinación bien bonaerense: historia, identidad y un circuito de trabajo que se organiza distinto según la plaza. La clave es entender que no se trata de un feriado para todo el país, sino de una jornada que impacta en una localidad puntual y en un sector específico.
Por qué es feriado el 21 de enero de 2026
El 21 de enero se celebra el aniversario fundacional de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, dentro de la provincia de Buenos Aires. Esa conmemoración se traduce en un día de descanso para quienes trabajan en esa localidad, con un alcance mucho más acotado que el de un feriado nacional.
En la práctica, quienes más lo sienten son los empleados del Banco Provincia que desempeñan tareas en esa plaza, porque el descanso aplica sobre su rutina laboral. Para el resto del país (y para otras ciudades), la actividad sigue como cualquier otro día; la recomendación es simple: si tenés trámites presenciales vinculados a esa localidad, conviene reprogramarlos y chequear horarios con anticipación.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Temas
- Feriados
Dejá tu comentario