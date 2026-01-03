Decretan un desconocido feriado para enero: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Entre los feriados del verano, una fecha se explica por una celebración local histórica que se repite cada año y pasa desapercibida.

La fecha de descanso que sorprendió a miles de empleados en un mes con pocos feriados. Freepik

En el mapa de feriados de Argentina no todo se define en Buenos Aires y ya: también pesan los feriados locales, que dependen de cada ciudad y hasta de un banco. Por eso, el 21 de enero se posiciona como una fecha “extra” para cierto grupo de empleados.

Detrás de este descanso aparece una combinación bien bonaerense: historia, identidad y un circuito de trabajo que se organiza distinto según la plaza. La clave es entender que no se trata de un feriado para todo el país, sino de una jornada que impacta en una localidad puntual y en un sector específico.

feriado El descanso extra que salvará a miles de empleados en el mes de enero. Pixabay Por qué es feriado el 21 de enero de 2026 El 21 de enero se celebra el aniversario fundacional de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, dentro de la provincia de Buenos Aires. Esa conmemoración se traduce en un día de descanso para quienes trabajan en esa localidad, con un alcance mucho más acotado que el de un feriado nacional.

En la práctica, quienes más lo sienten son los empleados del Banco Provincia que desempeñan tareas en esa plaza, porque el descanso aplica sobre su rutina laboral. Para el resto del país (y para otras ciudades), la actividad sigue como cualquier otro día; la recomendación es simple: si tenés trámites presenciales vinculados a esa localidad, conviene reprogramarlos y chequear horarios con anticipación.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

