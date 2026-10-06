El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad que afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. El aviso advierte la llegada de un frente inestable que provocará lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h y posible caída de granizo.
Super El Niño: el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas
Tras una jornada cálida y agradable, el tiempo sufrirá un vuelco en el AMBA. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y probable caída de granizo.
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Tras un martes templado con marcas cercanas a los 21 grados, el ingreso de aire fresco desde el sudeste generará un marcado descenso de la temperatura y cambiará el panorama a mitad de semana. Se calculan valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 mm, aunque en algunas zonas esa cifra se podría superar.
Cuándo llegan las tormentas al AMBA
El cambio fuerte de tiempo se va a sentir desde la mañana del miércoles 7 de octubre. Durante las primeras horas de la jornada, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañada por vientos del noreste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h y una temperatura mínima de 14 grados.
El momento más pesado de la tormenta se concentrará entre el mediodía y la tarde. En esa franja, el organismo anticipa tormentas fuertes con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%.
El viento va a rotar hacia el sudeste con ráfagas continuas de hasta 50 km/h, frenando el ascenso de la temperatura y dejando una máxima de 18 grados. Hacia la noche van a seguir las tormentas aisladas, manteniendo la misma inestabilidad y unos 16 grados de temperatura.
Pronóstico de la semana y hasta cuándo se quedan las lluvias
Con el correr de los días las condiciones van a ir mejorando de a poco, dejando un panorama variable de cara al fin de semana largo:
Jueves 8 de octubre
Cielo mayormente nublado y una probabilidad muy baja de precipitaciones (0 a 10%). La mínima se ubicará en 14 grados y la máxima rondará los 19 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.
Viernes 9 de octubre
Inestabilidad leve hacia la tarde o noche, con una chance mínima de lluvias aisladas de entre 0 y 10%. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.
Sábado 10 de octubre
La madrugada y la mañana se mantendrán con lluvias aisladas (10 a 40%), mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Las marcas irán desde los 13 hasta los 18 grados.
Domingo 11 de octubre
Cese definitivo de las precipitaciones, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Se espera una mañana fresca de 14 grados y una tarde agradable con máxima de 19 grados.
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