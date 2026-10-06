Super El Niño: el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo alerta amarillo por tormentas + Agregar ámbito en









Tras una jornada cálida y agradable, el tiempo sufrirá un vuelco en el AMBA. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y probable caída de granizo.

El organismo meteorológico prevé precipitaciones acumuladas de hasta 50 mm para las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad que afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. El aviso advierte la llegada de un frente inestable que provocará lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h y posible caída de granizo.

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Tras un martes templado con marcas cercanas a los 21 grados, el ingreso de aire fresco desde el sudeste generará un marcado descenso de la temperatura y cambiará el panorama a mitad de semana. Se calculan valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 mm, aunque en algunas zonas esa cifra se podría superar.

Cuándo llegan las tormentas al AMBA El cambio fuerte de tiempo se va a sentir desde la mañana del miércoles 7 de octubre. Durante las primeras horas de la jornada, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre un 10% y un 40%, acompañada por vientos del noreste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h y una temperatura mínima de 14 grados.

El momento más pesado de la tormenta se concentrará entre el mediodía y la tarde. En esa franja, el organismo anticipa tormentas fuertes con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%.

El viento va a rotar hacia el sudeste con ráfagas continuas de hasta 50 km/h, frenando el ascenso de la temperatura y dejando una máxima de 18 grados. Hacia la noche van a seguir las tormentas aisladas, manteniendo la misma inestabilidad y unos 16 grados de temperatura.

SMN Pronóstico de la semana y hasta cuándo se quedan las lluvias Con el correr de los días las condiciones van a ir mejorando de a poco, dejando un panorama variable de cara al fin de semana largo: Jueves 8 de octubre Cielo mayormente nublado y una probabilidad muy baja de precipitaciones (0 a 10%). La mínima se ubicará en 14 grados y la máxima rondará los 19 grados, con ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h. Viernes 9 de octubre Inestabilidad leve hacia la tarde o noche, con una chance mínima de lluvias aisladas de entre 0 y 10%. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados. SMN Sábado 10 de octubre La madrugada y la mañana se mantendrán con lluvias aisladas (10 a 40%), mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Las marcas irán desde los 13 hasta los 18 grados. Domingo 11 de octubre Cese definitivo de las precipitaciones, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Se espera una mañana fresca de 14 grados y una tarde agradable con máxima de 19 grados.

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