Suspenden nuevos permisos para locales comerciales por una medida cautelar en un barrio de CABA

"Lo que buscamos es mantener el carácter del barrio, el carácter residencial. Ese es el objetivo”, explicó Mariano Grandona, abogado y habitante de la zona.

La justicia de la Ciudad frenó el otorgamiento de nuevas licencias comerciales en Barrio Parque . La medida cautelar, impulsada por los propios residentes , busca frenar el avance de locales que, según denuncian, pone en riesgo el perfil residencial y el valor patrimonial de este sector de Palermo .

La disputa judicial se originó en octubre de 2025 , cuando residentes de la calle Juez Tedín advirtieron la futura apertura de The Living Club . La instalación de este centro de bienestar de lujo, ubicado frente a una residencia emblemática.

En ese momento, los residentes tomaron conocimiento de una modificación en el Código Urbanístico que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había aprobado en marzo de aquel año. Dicha reforma permitía el funcionamiento de locales de hasta 200 metros cuadrados para actividades como centros de yoga, institutos de remodelación corporal, salones de estética y estudios de pilates.

Un portavoz de la Agencia Gubernamental de Control ratificó que estos rubros están permitidos por ley, aclarando que, de exceder esa superficie, el proyecto requiere una evaluación positiva de la Dirección General de Interpretación Urbanística .

Debido a esto, la comunidad inició todo el proceso. El primer paso fue la elaboración de una denuncia colectiva que se entregó formalmente ante la Agencia Gubernamental de Control . El texto, redactado el 12 de octubre y presentado tres días más tarde, contó con el respaldo de al menos 70 firmas de los habitantes de la zona .

Según estaba previsto, The Living Club iba a inaugurarse el sábado 18 de octubre. Sin embargo, la presión de los vecinos y la denuncia presentada ante la AGC derivaron en la suspensión del evento. Tras varios meses de debate y gestiones, el espacio de wellness logró abrir sus puertas hace algunas semanas.

casas barrio parque Barrio Parque.

Proceso judicial en Barrio Parque

A partir de lo sucedido, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ordenó suspender las solicitudes de habilitación en trámite para comercios y servicios dentro de Barrio Parque.

El caso fue impulsado por vecinos de la zona y llevado adelante por el estudio jurídico Pagbam, cofundado por Grandona. La abogada que trabajó de manera más directa en el expediente fue Nicole Jaureguiberry, quien llevó el seguimiento del proceso judicial.

Según detalló el abogado, la resolución judicial tiene un alcance preventivo mientras se discute el fondo del caso. “Lo que se ganó hasta ahora en el juicio es una medida cautelar hasta que el tribunal decida sobre el fondo de la cuestión: que no se habiliten nuevos comercios en Barrio Parque. Eso es muy importante porque congela todo nuevo emprendimiento comercial”, ratificó.

La resolución judicial aclara, sin embargo, que la medida no alcanza a emprendimientos que ya cuenten con autorización administrativa previa.