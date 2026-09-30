Suspendieron el desalojo de Fate y los trabajadores seguirán con su reclamo en la fábrica

Fue tras una orden de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Familiares de los trabajadores afectados compartieron que "la gran predisposición a la resistencia mostrada en el acampe" logró frenar la expulsión de la fábrica.

El desalojo de la planta de neumáticos Fate fue suspendido luego de una orden de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

El desalojo de la planta de neumáticos Fate fue suspendido luego de una orden de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que concedió el recurso presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) . Además, familiares de trabajadores adelantaron que fortalecerán la permanencia en el predio "en busca de las quincenas adeudadas".

Este dictamen congeló de manera provisoria la orden de restitución del predio, solicitado hace días luego de meses de permanencia de los trabajadores despedidos. Sin embargo, el sindicato seguirá con el reclamo salarial y le exigirá a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para la ocupación temporaria de la fábrica.

Fate había pedido el desalojo luego de que los trabajadores despedidos permanecieran en la planta industrial desde el inicio del conflicto, el 18 de febrero de este año, cuando la firma anunció el cese definitivo de sus operaciones en la planta de San Fernando y el despido de 920 empleados.

Por su parte, la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla exigió la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios en instalaciones privadas.

En línea con el reclamo, las familias de los trabajadores afectados compartieron un comunicado en sus redes donde expresaron que "la gran predisposición a la resistencia mostrada en el acampe, desde los techos, la gran solidaridad de centenares de organizaciones y el amplio apoyo y simpatía de la clase trabajadora en general son los factores que logran frenar momentáneamente este fallo".



Así, destacaron que "los fallos judiciales siguen reconociendo que seguimos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta". Por último, adelantaron que fortalecerán la permanencia en el predio "en busca de las quincenas adeudadas".

Por su parte, la empresa exigió la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios.

Los trabajadores de FATE protestan en la fábrica luego de que la Justicia ordenara el desalojo

Hace unas semanas, los trabajadores de los neumáticos FATE afirmaron que la Justicia ordenó el desalojo de la fábrica, tras una protesta organizada en las puertas de la planta. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) aseguró que la decisión fue de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

El sindicato brindó un comunicado en sus redes sociales en la noche del jueves 17 de septiembre, donde calificó la medida de la Sala como "totalmente aberrante" y agregó que que la empresa mantiene un lockout patronal.

"El movimiento obrero argentino, e incluso los medios internacionales, siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplacada por medio de la violencia, defendiendo la posición ilícita de la patronal", sintetizó SUTNA.