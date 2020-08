Comercios: se paralizan alquileres en la Costa por temor a temporada restringida

“El turista hoy es muy sensible. Busca calidad ambiental y sanitaria por eso estamos trabajando en directrices para que el viajero sepa que los establecimientos cumplen con los protocolos, esto a través de sellos de calidad sanitaria”, remarcó Felice. A pesar del panorama incierto en Villa Gesell ya planean la temporada: “estamos realizando programas que midan la afluencia al destino y a las playas, buscando evitar la densidad de las mismas para que no se saturen de turistas y sean seguras”, agregó Felice.

“Si yo quiero alquilar un local comercial para el partido de la Costa, están disponibles. Pero, dada la condición que estamos viviendo, las reservas se hacen flexibles por si no se puede abrir o no logra que lo habiliten, esa reserva se reintegrará”, indicó Ricardo Fernández, prosecretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que cuenta con inmobiliarias en Mar de Ajó. “Esperamos que esos contratos se concreten en septiembre, dependiendo de la curva de contagios y de la situación sanitaria”, finalizó Fernández.

“El intendente del partido de la Costa nos aseguró que íbamos a contar con una temporada por lo que estamos abocados a trabajar igual que siempre, con protocolos y medidas de seguridad e higiene. Es cierto que en lo que respecta a los alquileres de viviendas para el verano la demanda viene más retraída que el año pasado pero eso lo atribuimos al contexto de incertidumbre”, ejemplificó Gustavo Nogueira de Century 21 que trabaja con la Costa Atlántica, Cariló y Pinamar. “Si, vemos ya un incremento en los precios de los alquileres en comparación al verano pasado”, concluyó.

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra) de Mar del Plata reconocieron que la situación a futuro les preocupa, pero aseguraron que están trabajando con todos los protocolos necesarios para poder volver a recibir turistas en el verano. “Hoy observamos que muchos balnearios prefieren no tomar reservas o lo hacen con ciertas cláusulas por el temor de no poder abrir las puertas la próxima temporada. Si bien todavía es temprano, los turistas habituales acostumbran hacer reservas a partir de agosto”, indicó Silvia Cerchiara desde Fehgra.

En Mar del Plata los restaurantes ya volvieron a abrir al público, desde Fehgra sostuvieron que el movimiento es muy poco y que no se han generado nuevos contratos de cara a la próxima temporada. “En lo que refiere a los restó de los hoteles, no se ha podido avanzar nada porque no están habilitados, por lo que ese mercado está totalmente paralizado”, aclaró Cerchiara.

Por último, desde Pinamar se mostraron preocupados por los dichos de Gollán, aunque también aseguraron que están trabajando para desarrollar con normalidad la próxima temporada de verano. “Estamos trabajando con los protocolos y el sector privado sobre todo en lo que respecta a playas públicas y balnearios. Para nosotros es inimaginable no tener una temporada, sabemos que va a ser atípica, pero buscamos la mejor temporada posible dentro del marco nacional y provincial por el Covid”, aseguró una fuente de Turismo de Pinamar.