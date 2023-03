Terremoto en Salta y Jujuy: Google envió miles de alertas a los celulares

El primero de ellos ocurrió a las 12.18 con epicentro a 157 km al NO de San Salvador De Jujuy; 192 km al NO de Salta; 30 km al SO de Susques -23.495 (lat) -66.631 (long).

El segundo ocurrió a las 13 horas, y tuvo prácticamente el mismo epicentro.

El mismo ocurrió a 163 km al NO de San Salvador De Jujuy; 194 km al NO de Salta; 41 km al SO de Susques -23.540 (lat) -66.730 (long).

Según precisaron fuentes oficiales, durante el mediodía, a las 12:18, también en Susques se registró un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter.

En ese sentido, muchos teléfonos móviles de los jujeños se activaron anunciando alarma de terremoto lo que generó temor en parte de la población.