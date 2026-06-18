Descubren en Córdoba una nueva especie de mamífero desconocida para la ciencia hasta hoy: cómo es y qué se sabe

La especie fue llamada Apnotomys conicetorum. De esta forma, los investigadores argentinos brindaron un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad del país.

Un equipo de investigadores argentinos protagonizó un hallazgo de relevancia internacional al identificar una especie de mamífero que hasta ahora no había sido registrada por la ciencia. El descubrimiento se produjo en la provincia de Córdoba , dentro del Parque Nacional Traslasierra , y representa un nuevo aporte al conocimiento de la biodiversidad del país.

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La especie fue denominada Apnotomys conicetorum , aunque popularmente ya comenzó a ser conocida como la rata vizcacha de Guasapampa . Se trata de un pequeño roedor que habita en ambientes serranos y cuya existencia permaneció oculta hasta las recientes investigaciones desarrolladas en la región.

Los especialistas explicaron que el animal posee características físicas particulares , entre ellas una cola extensa y un pelaje muy abundante que le permite adaptarse a las condiciones ambientales de la zona.

Las observaciones realizadas durante el trabajo de campo permitieron determinar que se mueve con gran facilidad en terrenos escarpados , donde despliega una notable habilidad para desplazarse entre rocas y paredones naturales.

El descubrimiento se dio por un trabajo conjunto entre el CONICET y otros organismos.

Por esa razón, los investigadores lo describieron como un auténtico "acróbata de las rocas", capaz de recorrer con rapidez sectores de difícil acceso en la sierra de Guasapampa.

Además, los estudios revelaron que mantiene hábitos alimenticios específicos. Su dieta se basa principalmente en el consumo de bromelias, un grupo de plantas que prospera en distintos ambientes serranos y que constituye un recurso fundamental para su supervivencia.

Reconocimiento al CONICET y la investigación científica argentina

La elección del nombre científico no fue casual. Los responsables del estudio decidieron bautizar a la especie como Apnotomys conicetorum en homenaje a la labor desarrollada por el CONICET y la Administración de Parques Nacionales.

Según explicaron, la denominación busca reconocer el trabajo cotidiano de investigadores, becarios, técnicos, administrativos y agentes de conservación que contribuyen al estudio y la protección de los ecosistemas argentinos.

El hallazgo fue posible gracias a una investigación interdisciplinaria que reunió a especialistas de distintas instituciones científicas del país. El equipo estuvo integrado por Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi.

Los científicos desarrollaron sus tareas en representación de organismos de referencia en el ámbito académico y de investigación.

Entre ellos participaron el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

La articulación entre estas entidades permitió reunir información de campo, análisis morfológicos y estudios comparativos necesarios para confirmar que se trataba de una especie completamente nueva.

La importancia de proteger los ecosistemas nativos

Desde la comunidad científica señalaron que el descubrimiento demuestra que incluso en regiones ampliamente estudiadas todavía existen especies desconocidas para la ciencia. En ese sentido, remarcaron que los ambientes naturales de la Argentina continúan ofreciendo oportunidades para ampliar el conocimiento sobre la fauna local.

Al mismo tiempo, advirtieron que este hallazgo vuelve a poner en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de conservación de los bosques nativos, especialmente frente al avance de la frontera agropecuaria y los incendios forestales que afectan distintas regiones del país.

Los especialistas sostuvieron que la preservación de estos ecosistemas resulta fundamental para garantizar la supervivencia de especies únicas y para continuar desarrollando investigaciones que permitan comprender mejor la riqueza biológica argentina.

Asimismo, destacaron que descubrimientos de esta magnitud solo son posibles mediante el sostenimiento de la inversión pública en ciencia y conservación, dos herramientas consideradas esenciales para la generación de conocimiento y la protección del patrimonio natural nacional.