Thelma Fardin, tras la condena a Darthés: "Esta sentencia tiene que ser el mensaje de esperanza para las víctimas"

Además, explicó que su denuncia "nunca fue en busca de venganza o represalias" sino que su objetivo era "rescatar a esa niña de 16 años y darle algún tipo de reparación y sanación". También señaló: "Poder mirar a los ojos a las hijas de mis amigas y decirles que hice todo lo posible para que este mundo sea un poco más justo, para que se animen a hablar y para que no sufran violencia".

Thelma Fardín destacó el apoyo del movimiento de mujeres: "Gracias a esas redes pude romper el silencio"

Por otro lado, agradeció al movimiento de mujeres y aseguró que gracias a ellas logró hablar. "Gracias a esas redes enormes que se tejieron es que yo pude romper el silencio y salir del dolor inmenso que me había provocado la violencia que sufrí. Pude construir una vida sin ese peso encima e imaginan que hoy pesó mucho menos. Hoy siento que el esfuerzo enorme valió la pena".

Más adelante, afirmó: "Fui víctima de incontables ataques, pero eso no me hizo claudicar, gracias a todo el apoyo que recibí, gracias a que somos millones los y las que decimos: 'No nos callamos más'", manifestó y agregó que nunca pensó en bajar los brazos. "Más allá del cansancio, de lo difícil que ha sido, para mí el nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la voz de muchas otras me llevaba a sentir la responsabilidad de seguir adelante", remarcó.

En esa línea, subrayó que si bien hoy logró conseguir justicia por su caso, "no olvidó a todas esas personas que están sufriendo violencia" y aseguró que "sigue disponible para ellas". "El mensaje sigue siendo el de la unión colectiva, que sigamos trabajando juntas porque lamentablemente siempre va a haber una búsqueda de que retrocedamos", concluyó.

La Justicia declaró culpable a Juan Darthés y fue condenado a seis años de prisión

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

Los jueces anunciaron en una audiencia virtual que revocaron la absolución en primera instancia y dictaron la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El actor de "Dulce amor" y "Los ricos no piden permiso", que siempre aseguró ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.

Fardín estuvo acompañada en la conferencia de prensa de la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, su abogada Carla Junqueira y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

"Amnistía Internacional reconoce que esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar", señalaron desde la organización.