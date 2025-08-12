Con diseños y medidas adaptables, las Tiny Houses plantean una verdadera revolución tanto en términos de construcción como habitacionales.

Las Tiny Houses comenzaron a ser una tendencia para aquellos que buscan un primer hogar.

Las viviendas pequeñas dejaron de ser una rareza para convertirse en un segmento en pleno crecimiento. Inspiradas en una tendencia que nació fuera del país, las Tiny Houses se abrieron camino en el mercado argentino gracias a su capacidad para ofrecer un espacio habitable completo en superficies reducidas, con tiempos de instalación que se cuentan en días y sin necesidad de grandes obras.

A diferencia de las casas prefabricadas o los contenedores adaptados , este tipo de unidades se proyecta desde cero, con medidas precisas y distribución optimizada. La propuesta apunta a aprovechar cada metro cuadrado sin resignar comodidad, y al mismo tiempo reducir gastos de construcción y mantenimiento.

El precio de una Tiny House en Argentina depende de varios factores: superficie, materiales, nivel de terminación y ubicación del terreno donde se instalará. El modelo más básico, pensado como vivienda o espacio adicional, se ofrece desde unos $880.000 , e incluye la estructura principal con aislación térmica, revestimientos y aberturas.

Las Tiny Houses en Argentina se adaptaron a las necesidades del mercado local tanto en materiales como en funcionalidades.

A medida que se suman comodidades —como cocina equipada, baño completo, mobiliario a medida o sistemas de energía solar—, el valor de la Tiny House se incrementa. Algunos modelos de mayor tamaño y equipamiento superan los $5,8 millones . El transporte y montaje, especialmente si se realiza a largas distancias, también inciden en el costo final.

Llave en mano: llega terminada y lista para usar.

Kit para armar: reduce el precio, pero requiere mano de obra calificada para el montaje.

Diseño a medida: el cliente define cada detalle junto al fabricante, con plazos más largos y un costo variable según las especificaciones.

El montaje puede hacerse sobre plateas de hormigón, pilotes o bases metálicas, lo que permite adaptarse a distintos tipos de terreno y minimizar riesgos como el desplazamiento de la estructura o la acumulación de humedad.

Tiny Houses La gran ventaja de las Tiny Houses es que se proyectan desde cero permitiendo variaciones en las medidas estandarizadas que no ofrecen, por ejemplo, las casa pre fabricadas.

Tiny Houses en Argentina

La adaptación del concepto de las Tiny Houses al mercado local implicó ajustes en materiales, técnicas y diseños. Algunos fabricantes trabajan con estructuras de madera tratada, otros con perfiles de acero liviano y sistemas de construcción en seco como Steel Frame o Wood Frame. También se usan paneles SIP, que integran aislación y resistencia en un solo módulo.

En cuanto a terminaciones, la variedad es amplia: chapas de zinc en tonos clásicos como blanco o negro, siding cementicio, revestimientos de madera o placas pintadas. El interior suele combinar durlock, pisos flotantes y zócalos con iluminación LED, buscando un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Los usos son tan diversos como la imaginación lo permita: viviendas permanentes, casas de fin de semana, oficinas, estudios, consultorios, salas acústicas o depósitos. En entornos turísticos, se multiplican como cabañas para alquiler temporario; en zonas rurales, funcionan como solución rápida para trabajadores temporales.

La superficie varía entre 20 y 60 metros cuadrados, con distribuciones que integran cocina y comedor en un mismo ambiente, baño independiente y dormitorios en planta baja o entrepiso. Las aberturas amplias favorecen la iluminación natural, mientras que los muebles a medida aprovechan cada rincón disponible.