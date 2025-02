Toronto: así fue el momento en el que se estrelló el avión Delta

Avión Toronto 2 La filmación del accidente se volvió rápidamente viral en las redes sociales. @WilMochileando

"Oh no, no, no, no no”, exclama el testigo que filmó la secuencia para luego preguntar: "¿Torres, estás viendo esto? Un avión se estrelló. Oh Dios mío, oh Dios mío".

La grabación completa - de poco más de 30 segundos - muestra al avión rodar por la pista, mientras pierde su ala derecha. Luego de frenarse, el fuego aparece en la aeronave y genera una espesa columna de humo negro.

Pocos minutos después del accidente, los equipos de emergencia llegaron al lugar para socorrer a pilotos y viajeros. En otros videos, grabados desde el interior del avión, se puede ver a los pasajeros saliendo apresuradamente de la aeronave que se encontraba invertida.

Avión Toronto Pasajeros registraron el momento en que quedaron dados vuelta dentro de la aeronave. @a5radio / X

Afortunadamente, por el momento solo se registraron 8 heridos - tres de ellos de gravedad - luego del fuerte accidente. Las autoridades canadienses han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro.

Los incidentes aéreos fueron protagonistas durante el inicio del 2025. Poco más de 10 días atrás, Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas este viernes luego de que un avión se estrelle contra un autobús la transitada avenida Marqués de Sao Vicente, en la zona oeste de San Pablo.Tras esto, las autoridades de Brasil investigan una posible falla en el motor como la causa principal del trágico accidente aéreo.

De acuerdo con informes del Cuarto Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa IV), en conjunto con la Policía Civil y la Policía Federal, el avión había sido sometido a mantenimiento una semana antes del siniestro debido a inconvenientes en el sistema de RPM de uno de sus motores. Este sistema es una parte fundamental para el rendimiento y estabilidad de la aeronave, en especial durante el despegue.

Este accidente es el tercero en lo que va del año en el estado de San Pablo, luego de la caída de un bimotor en Ubatuba y un helicóptero en Caieiras, que en conjunto dejaron cinco víctimas fatales.