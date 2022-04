Trabajo: cuáles son los 5 puntos que se deben eliminar en un CV

A la hora de hacer un currículum, se debe prestar atención a la confección del mismo. Más aún cuando las modas cambian, y con menos se puede demostrar más. Para ello se tienen que evitar cinco puntos fundamentales:

Un objetivo profesional

Si bien solía ser una costumbre, los expertos en la actualidad recomiendan usar un resumen de calificaciones para presentar a los empleadores las habilidades y experiencias más relevantes. "Úsenlo para decirles por qué los necesitan, en lugar de por qué ustedes los necesitan a ellos", aseguran.

Se da por hecho que la meta principal es conseguir trabajo.

Premios, pasatiempos e intereses no relacionados

No es recomendable incluir cualquier premio que hayamos recibido o hablar sobre nuestros pasatiempos e intereses. Según indican, esto no le dice nada al empleador. "Es interesante, pero probablemente no les ayudará a conseguir el trabajo", remarcan.

En este punto, se sugiere omitir esta sección. Sin embargo, advierten que sí se lo puede mencionar en caso de ser relevantes para el puesto: "Por ejemplo, si el candidato está cambiando de carrera de contador a blogger de alimentos, el hecho de que haya ganado el concurso de pasteles de la feria del condado durante los últimos tres años es relevante para el trabajo, y podría incluir esa información".

Formateo en exceso

Las personas que optan por hacerlo "elegante", deben tener cuidado en no abusar de las herramientas digitales. Es decir, es preferible mantener una presentación simple y sencilla de leer antes que agregar gráficos, porcentajes y columnas. "Usen una fuente que sea fácil de leer para humanos y máquinas, y usar el formato con moderación. Por ejemplo, usar solo negrita, cursiva o subrayado, pero no los tres en la misma oración", sostienen.

Se puede usar negrita, cursiva o subrayado, pero demasiado formato podría distraer. Además se recomiendan "usar fuentes elegantes o un color que no sea negro para hacer que las cosas sean interesantes. Incluso se puede considerar incluir columnas y gráficos para que el currículum sea visual y fácil de entender".

Listas de tareas

"En lugar de decirles a los empleadores lo que hacen, díganles lo que lograron. ¿Cuáles fueron los resultados generales de sus tareas diarias? Utilicen el método STAR (a veces también llamado SAR) para ayudar a los empleadores a comprender cómo hicieron lo que hicieron y por qué marcaron la diferencia para su empresa. Esto, a su vez, les ayudará a comprender qué objetivos pueden ayudar a la empresa a lograr", dicen.

Lo básico

Hoy en día el uso de Windows, Microsoft Office y el correo electrónico es algo fundamental, por ende, al mencionarlo, no dice mucho. Los mismos empleadores buscan que el candidato ya cuente con dichas habilidades básicas.

En este punto sí se sugiere mencionar otro tipo de cuestiones, por ejemplo: "Saber cómo usar una hoja de cálculo es una cosa. Pero, ¿puede configurar macros? ¿Ejecutar tablas dinámicas? Esos son los tipos de habilidades que vale la pena destacar".