Tragedia en la Villa 31: el PJ pidió informes a la Ciudad por la muerte de dos niños en un incendio

Un siniestro en una vivienda ubicada en el sector Martín Güemes se cobró la vida de Valentín y Dante. Las organizaciones barriales cargaron contra el Gobierno porteño y el peronismo presentó un pedido de informes para conocer los motivos del incendio, las políticas de prevención y las causas de la demora en el ingreso de los bomberos.

Valentín y Dante, dos niños de cinco y dos años , fallecieron el jueves pasado en un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires . La tragedia volvió a poner en discusión el rol de las políticas de urbanización. El peronismo porteño presentó un pedido de informes al gobierno de Jorge Macri para conocer el estado de avance de las obras en el barrio y las medidas adoptadas ante el siniestro.

La noticia fue dada a conocer por el Movimiento de Villas y Barrios Populares de CABA . "¡Nuestras vidas y las de nuestrxs niñxs valen! Ayer, en el barrio Mugica, en Retiro, dos niños murieron producto de un incendio. La tristeza es absoluta y el repudio también ", expresaron en un mensaje en el que apuntaron las responsabilidades al Gobierno porteño.

El incendio se habría ocasionado por un desperfecto eléctrico. Las llamas se propagaron con velocidad y tomaron rápidamente la vivienda en la que se encontraban los menores. Los vecinos denunciaron que los bomberos demoraron su ingreso al barrio por la presencia de pilotes en las calles que impidió el acceso del camión y cuestionaron el retiro del cuartel que funcionaba en la villa.

La organización expresó la solidaridad con la familia de los niños y expusieron una situación de "bronca y hartazgo" por el desfinanciamiento de las políticas destinadas a la urbanización del barrio y por las "violaciones sistemáticas de los derechos humanos implementadas por el Gobierno de la Ciudad", al que acusaron de "ignorar año tras año el riesgo eléctrico" y "priorizar el operativo Tormenta Negra".

Hasta el momento se desconoce el origen del desperfecto eléctrico y con quienes se encontraban los menores al momento del incendio.

El peronismo presentó un pedido de informes por la muerte de Valentín y Dante en la Villa 31

El siniestro que se cobró la vida de Valentín y Dante llegó a la Legislatura porteña, donde el peronismo presentó un pedido de informes para que la Ciudad aclare las medidas adoptadas luego de la tragedia. El proyecto fue presentado por la legisladora Berenice Iáñez y, si bien aún no fue tratado, marca un nuevo reclamo de la oposición respecto a la situación habitacional porteña.

"La muerte de dos niños en un incendio constituye un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta estatal integral. El derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a una vivienda adecuada son derechos fundamentales que deben ser especialmente garantizados cuando se trata de niños, niñas y adolescentes", manifiesta la diputada porteña de Fuerza Buenos Aires en el texto al que tuvo acceso Ámbito.

La iniciativa solicita al GCBA que informe qué organismos intervinieron, cuáles fueron los recursos humanos y materiales desplegados, los tiempos de respuesta y las actuaciones realizadas para asistir a las personas afectadas. También solicita que se brinde detalles de las viviendas y las personas afectadas por el incendio y qué asistencia se brindó a la familia de Valentín y Dante, como también al resto de los damnificados.

Para Iañez, el hecho pone una vez más de manifiesto "la importancia de las condiciones materiales del hábitat en la prevención de incendios", tanto en lo que refiere a las instalaciones eléctricas como al acceso al agua, la infraestructura de las viviendas y la posibilidad de ingreso de los servicios de emergencia, considerados por la legisladora como "aspectos centrales para reducir los riesgos y evitar que estos episodios tengan consecuencias irreparables".

Es por ello que solicita al Estado porteño que informe los avances de la reurbanización del Barrio Padre Carlos Mugica y, en particular, el sector Martín Güemes donde tuvo lugar el incendio, como también la necesidad de identificar obras pendientes y intervenciones necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad y seguridad.

Luego manifiesta que la integración socio urbana "no puede limitarse a intervenciones parciales" sino que debe "garantizar el acceso efectivo a servicios e infraestructura adecuados, como condición necesaria para el ejercicio de derechos de quienes habitan el barrio".

Por último, Iañez remarcó que en la Legislatura porteña se presentó un proyecto de su autoría que propone la creación de un Protocolo de Actuación frente a Incendios en Villas y Asentamientos. La iniciativa ingresó al Palacio en 2025 pero no fue tratada. Entre los puntos centrales contempla acciones de prevención, mitigación y respuesta integral posterior a los siniestros. "La situación ocurrida en el Barrio Padre Carlos Mugica reafirma la necesidad de avanzar en herramientas de estas características", señaló.

El pedido de informes de la legisladora del bloque que conduce Claudia Neira solicita al Gobierno porteño que se revele qué dispositivos de acompañamiento psicológico, social y sanitario se pusieron a disposición de los familiares de las víctimas y de los niños, niñas y adolescentes que sobrevivieron al siniestro; si se realizó un relevamiento de las necesidades de los damnificados y si se prevé un acompañamiento sostenido durante el proceso de recuperación y reconstrucción de sus viviendas.

En cuanto al estado edilicio de la vivienda, solicita al GCBA que comunique si se realizaron evaluaciones técnicas del inmueble y de las condiciones que dieron origen o favorecieron a la propagación del incendio. Y reclama información sobre el cese de actividades del cuartel de bomberos voluntarios.