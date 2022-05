Twitter remueve ejecutivos y congela contrataciones ante la compra de Elon Musk.

Kayvon Beykpour, que dirigía la división de consumo de Twitter, y Bruce Falck, que supervisaba los ingresos, tuitearon el jueves que las salidas no fueron decisión suya. "Parag me pidió que me fuera después de hacerme saber que quiere llevar al equipo en una dirección diferente", tuiteó Beykpour, añadiendo que todavía está de licencia por paternidad en Twitter. Falck, por su parte, agregó: "Aclaro que yo también fui despedido por Parag".