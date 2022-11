Una ejecutiva de Twitter obtuvo una orden judicial para que Elon Musk no la despida.

elon-musk-twitter.jpeg

La ejecutiva relató que sus cuentas de trabajo y su acceso a las oficinas de Twitter fueron bloqueados tras no responder un email de Musk. En el mensaje, los empleados debían responder "Sí" a comprometerse con una cultura "extremadamente intensa" de trabajo en la empresa o si no "irse", según informó The Irish Times.

El email fue enviado poco después del ingreso de Musk a la compañía, el 16 de noviembre, y le dio a los empleados algo más de un día para confirmar si querían quedarse trabajando ahí. Si un empleado no clickeaba "Sí", en el formulario, Twitter explicaba que tomaría esto como "una renuncia" y daría como indemnización dos sueldos más otro de seguro.

Elon Musk Twitter.jpg

McSweeney argumenta que no clickeo "Sí" porque Musk no explicó sus expectativas para los empleados que decidieran quedarse y porque los pagos en caso de renunciar no coincidian con "lo que le correspondía por contrato". El 18 de noviembre, la ejecutiva recibió otro mail confirmando su "renuncia voluntaria".

A pesar de que los abogados de Twitter accedieron a que McSweeney se quede en la compañía y dijeron que iban a devolverle sus cuentas, el Times informa que esto no ha sucedido y que la ejecutiva aun no pudo regresar a su trabajo. El juez Brian O'Moore le otorgó la orden judicial el viernes, prohibiéndole a Twitter despedirla hasta que se revise el caso la semana que viene.