Un australiano hace historia y logra récord Guinness como la persona más ruidosa del mundo

Se trata del australiano Joseph McGrail-Bateup, quién la semana pasada rompió la marca anterior, de 121,7dB establecido en 1994.

El australiano Joseph McGrail-Bateup fue galardonado por Guinness World Records como la persona más ruidosa del mundo . El técnico de aires acondicionados - y pregonero honorario - se quedó con el título luego de gritar "now" a un volumen de 122,4 decibelios.

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El intento oficial se realizó el 2 de mayo en un estudio de radio de Canberra. Allí, un ingeniero acústico profesional registró el grito ante testigos y toda la documentación fue enviada posteriormente a Guinness World Records. El récord anterior había sido establecido en 1994, cuando la norirlandesa Annalisa Flanagan gritó "quiet" a 121,7dB.

Los niveles de ruido que logró el australiano equivalen al ruido de una motosierra, un avión en pleno despegue o una ambulancia a corta distancia. El flamante poseedor del récord Guinness explicó que prepararse para batir la marca fue prácticamente imposible, ya que cualquier intento serio podía dejarle la voz inutilizable durante días.

“No hay manera de que puedas practicarlo realmente . Tienes que reservar (la energía) para ese día, especialmente cuando se trata del intento de récord mundial”, señaló el martes.

Récord guiness gritos

Sobre el proceso para romper el récord, el flamante ganador detalló: “Me tomó siete intentos decir una sola palabra, que era la palabra ‘now’, y mi voz quedó destrozada durante los dos días siguientes. Estaba ronco. Fue terrible. Así que no, en realidad no puedes practicarlo. Pero es muy divertido cuando lo estás haciendo”.

Cómo nació el récord Guiness

El australiano prefiere definirse como el hombre más ruidoso del mundo y no como la persona más ruidosa del planeta. La razón es simple: el récord femenino sigue perteneciendo a otra persona.

“Me alegra que ella (Flanagan) pueda conservar su récord. Así que ella sigue siendo la mujer más ruidosa del mundo y yo soy el hombre más ruidoso del mundo”, explicó.

La idea surgió después de revisar la base de datos de Guinness World Records en busca de alguna marca relacionada con los pregoneros, una actividad a la que el nuevo ganador se dedica desde hace varios años.

McGrail-Bateup fue designado pregonero oficial de Canberra en 2017. Se trata de un cargo honorario creado por el gobierno de la capital australiana y que él mismo define como “un poco divertido”.

Bajo el nombre ceremonial de Lord Joseph, participa en ferias escolares, exposiciones de autos y distintos eventos comunitarios realizando anuncios públicos. Su función también le otorgó acceso al Antiguo y Honorable Gremio de Pregoneros Australianos, una organización dedicada a preservar las tradiciones históricas de este oficio.

No es la primera vez que McGrail-Bateup consigue una marca Guinness. En 2019 estableció un récord de velocidad en tiro con arco al disparar diez flechas en 60,03 segundos, superando por apenas una fracción una marca vigente desde 2015.

Sin embargo, el logro duró poco: nueve meses después, un niño de siete años redujo el tiempo a 11,4 segundos y pulverizó el récord.

Lejos de molestarse, el australiano aseguró que tampoco piensa defender a toda costa su nueva marca: “Si alguien me supera, fantástico. Los récords están para batirse”.