Un barco con destino a Buenos Aires encalló en un banco de arena con 400 pasajeros a bordo

Los pasajeros presentaron quejas y en el momento no fueron informados de lo ocurrido. La tripulación, por su parte, otorgó chalecos salvavidas y aguardó por un remolcador de la misma empresa.

La empresa no informó acerca de lo ocurrido con el navío. No obstante, se cree que en algunos casos cuando el río está crecido, el capitán toma algún desvío para cortar camino y no sigue el canal, situación que pudo haber producido este episodio.