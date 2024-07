Un clavadista que participa de los Juegos Olímpicos reveló que usa OnlyFans para financiar su carrera

En el marco del comienzo de una nueva edición de los Juegos Olímpicos , miles de deportistas de todo el mundo se trasladaron a París por el evento deportivo que se realiza cada cuatro años. Si bien participar de esta competencia es una de las mayores oportunidades para los atletas de alto rendimiento, la mayoría no ganan cantidades significativas de dinero solo por su competición.

Laugher (3).jpg El clavadista británico tiene OnlyFans desde 2021. @jacklaugher

"Al igual que la mayoría de los deportes olímpicos, no hay mucho dinero en los saltos", aseguró el deportista de 29 años, que ganó medallas de oro, plata y bronce en sus participaciones en Rio 2016 y Tokio 2020. "Cuando era chico, mi padresolía decirme: ‘Si ganas una medalla de oro olímpica, eso vale un millón de libras’. Pero no es así. No se acerca ni por asomo a eso", agregó.