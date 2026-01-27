Javier Milei visitó la planta de una reconocida heladería en Mar del Plata y convocó a invertir en la Argentina + Seguir en









En una recorrida por una planta industrial de la ciudad costera, el jefe de Estado saludó a trabajadores, dialogó con empresarios y dejó un mensaje a favor de la inversión privada.

El Presidente visitó la Central Store de Lucciano’s en el Parque Industrial General Savio.

El presidente Javier Milei visitó este martes la planta de elaboración de Lucciano’s Central Store, ubicada en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, acompañado por la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei.

Durante la recorrida, que fue registrada en videos y fotografías difundidos en redes sociales, el mandatario saludó a empleados, se tomó fotos con trabajadores y dialogó con empresarios y referentes del sector productivo local, en un clima distendido. En las imágenes también se lo escucha responder a consignas de apoyo, entre ellas el grito de “¡Viva la libertad, carajo!”.

Milei pidió por inversiones Durante la visita, el mandatario dialogó con empresarios y trabajadores del entramado productivo local y realizó un fuerte llamado a la inversión privada como eje central del crecimiento económico del país.

“Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, expresó Milei.

La recorrida por el parque industrial se inscribe en una serie de actividades que el Presidente viene desarrollando para reforzar el vínculo con el sector productivo, promover un clima favorable para las inversiones y transmitir los lineamientos económicos del Gobierno nacional.

En esa línea, Milei volvió a remarcar la necesidad de consolidar un modelo basado en la libertad económica, la iniciativa privada y la reducción del peso del Estado, como pilares para generar empleo genuino y atraer capitales. Cómo sigue la agenda de Milei en Mar del Plata El presidente Javier Milei transita este martes su segundo día en Mar del Plata con una agenda que combina actividad institucional, gestos de cercanía y un fuerte cierre político. La jornada forma parte del llamado Tour de la Gratitud, con el que el mandatario busca consolidar respaldo territorial y reforzar el vínculo con su electorado más fiel. Por la noche -tras su visita al parque industrial- Milei asistirá al teatro para ver a Fátima Florez, en una aparición que vuelve a mezclar lo personal con lo político y que suele generar alto impacto mediático, especialmente en una ciudad con fuerte tradición cultural y turística. El cierre del día llegará por la noche con su participación en La Derecha Fest, donde está previsto que sea el orador principal. El evento funciona como un punto de encuentro del espacio liberal-conservador y como plataforma para reforzar el discurso ideológico del oficialismo frente a militantes y simpatizantes. Según el cronograma previsto, el Presidente partirá de Mar del Plata pasada la medianoche rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada se desarrollará en un clima de fuerte exposición pública, en una ciudad donde la visita presidencial también ha despertado protestas y abucheos en inmediaciones del Hotel Hermitage, un recordatorio de que la gira convive con apoyos intensos y rechazos igualmente ruidosos.