Un grupo de argentinas representará al país en la Copa Mundial de Ajedrez

"Empecé a jugar al ajedrez cuando tenía nueve años porque mis papás ayudaban en un comedor comunitario los sábados a la mañana y para que yo hiciese algo durante esas horas mis abuelos me llevaban a aprender ajedrez", explicó en conversación con Télam. "La mayoría de los ajedrecistas son varones y está bueno incentivar a que más mujeres se sumen a este deporte que no es machista ni mucho menos, en los torneos no importa la edad o el género del rival porque estamos jugando al ajedrez", afirmó.

Clasificada como la primera en el ranking de mujeres argentinas, comenzó a rendir el colegio de forma virtual para poder darle el tiempo necesario al deporte en el que compite. "Es cierto que no tengo tanta vida social como cuando cursaba de manera presencial, pero estoy haciendo lo que verdaderamente me apasiona", detalló.

image.png Candela Francisco. Alfredo Luna

Por otro lado, Ana Paola Borda tiene 19 años y es Maestra Internacional de ajedrez, al mismo tiempo que cursa el tercer año de Ingeniería en Informática. Oriunda del partido bonaerense de San Isidro, dio sus primeros pasos en el deporte a los 10 años. "Al principio no me atraía porque la mayoría de los jugadores eran varones, pero me fui enamorando del juego", expresó.

"Cuando gané mi primer torneo internacional me di cuenta de que yo podía lograr cosas importantes en el ajedrez, eso me abrió los ojos y me animó a desafíos como esta copa del mundo que es el torneo más importante con el que un ajedrecista puede soñar", recordó.

image.png Ana Paola Borda. Alfredo Luna

La mayor de la competencia es María José Campos, que tiene 24 años y vive en la localidad de Wilde. "Conocí el ajedrez a los 15 años en un centro cultural en el que aprendí los primeros movimientos, y cuando cumplí 17 decidí tomarlo de manera profesional y empecé a competir por puntos", contó.

"Es una emoción terrible y un gran orgullo representar a mi país en la Copa del Mundo, es una satisfacción saber que clasifiqué a un torneo donde las jugadoras son las mejores del mundo y poder medirme con ellas", subrayó.

image.png María José Campos. Alfredo Luna

Las tres participantes fueron celebradas en la muestra de Ciencia, Cultura y Tecnología Tecnópolis, en donde -en medio del espacio Ajedrecear- se montaron 10 tableros para participar de un pequeño torneo.

El Programa es una política dependiente de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Secretaría de Gestión Cultural, que tiene como objetivo promover la difusión y la práctica del ajedrez en todo el país, a través de la creación y el impulso de ámbitos para su juego, pensando al ajedrez como herramienta para la construcción de lazos de integración y pertenencia.