Un restaurante argentino fue elegido entre los seis mejores del mundo gracias a su carne

El restaurante también se enorgullece de sus productos propios, como los multipremiados aceites de oliva y acetos Laur , los cuales son utilizados en distintos platos del lugar.

El reconocimiento al restaurante

De este modo, Abrasado se llevó el premio TripAdvisor en la categoría Best of the Best Restaurants - Outdoor, el cual para el lugar tiene un valor especial, ya que se basa en las opiniones de comensales de todo el mundo.

Sobre esta distinción, Matías Sánchez destacó: “Ser elegidos por la gente nos desafía a mantener siempre la excelencia. Quien llega conociendo este reconocimiento espera una experiencia única, y eso nos motiva a dar lo mejor cada día”.

El reconocimiento también incluyó a otros grandes exponentes de la gastronomía argentina, como Casa Vigil , consolidando la reputación del país como destino culinario de primer nivel.

Una carta que celebra la tradición

La oferta gastronómica de Abrasado es una fusión de lo mejor de la tradición argentina con un toque de alta cocina. Aunque las carnes maduradas son el centro de su propuesta, el restaurante también pone especial atención a los detalles que completan la experiencia.

Desde sus panes artesanales hasta los aceites y acetos de producción propia, cada elemento está pensado para deleitar al comensal, y con el fin de ganar los reconocimientos que conquistaron a nivel mundial.

El menú comienza con opciones que resaltan la esencia de la cocina argentina, como empanadas y embutidos cuidadosamente elaborados. Entre los platos principales, el carré de cerdo es una de las estrellas, mientras que el tartar y el carpaccio aportan un refinado toque europeo que redondea una propuesta única.