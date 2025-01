Una de las madres de los bebés asesinados en Córdoba declaró contra la enfermera: "Dijo que si mi hijo se moría iba a ser mi culpa"

Además, apuntó que una de las médicas presentes en la sala de parto no le permitió a su madre ingresar "porque ya era grande" y señaló: " Me hicieron poner un camisón sola y subir a una silla de ruedas, luego salí ahí y estuve 20 minutos ahí".

En ese sentido, relató que "no toleraba el dolor" y que mientras lloraba pidió que le realicen una cesárea, pero "no la ayudaron" y que se tenía que "aguantar" la situación.

Cuando nació su hijo Benjamín, Damaris recordó que pudo amamantarlo, aunque después observó que no se encontraba bien. Fue entonces que Agüero le señaló que el niño parecía estar mal, por lo que fue trasladado a terapia intensiva, lugar en el que murió a causa de un paro cardíaco.

"A Brenda la vi en la sala de parto, en sala de recuperación y en sala común", sostuvo. "Me dijo que confíe en Dios, que todo iba a salir bien. Yo no contesté nada", resaltó durante su testimonio frente al tribunal. Por último, agregó que la enfermera responsabilizó de la eventual muerte de su hijo Benjamín: "Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa".

Tras recibir la triste noticia del deceso del bebé, la mujer solicitó una autopsia, a lo que los médicos le preguntaron "¿para qué?" y le advirtieron con el objetivo de persuadirla para que cambie de decisión: "Podés hacerla, pero mirá que te lo van a abrir todo".

"Mi hijo estaba bien hasta que lo amamanté. Luego no volvió a responder", insistió. La mujer cerró la declaración al enfatizar: "Me arruinaron la vida. Hagan justicia por mi hijo", concluyó.

Declaró la enfermera Claudia Ringelheim

Otra de las declaraciones que tuvo lugar en el juicio este jueves fue la de Claudia Ringelheim, una de las enfermeras acusadas. En ese entonces además era vicedirectora del hospital.

Sin embargo, se desligó de los hechos y aseguró que "jamás" conoció a la enfermera Brenda Agüero y que "nunca" estuvo con ella en el centro de salud al que consideró "de excelencia", mientras que indicó que los profesionales implicados en la causa tienen "el corazón roto".

"Jamás conocí a la enfermera Brenda Agüero. La conocí recién en el juzgado. Nunca estuve con ella", sostuvo y defendió al centro de salud al decir: "Es un hospital de excelencia. Tengo 39 años de profesión. Nunca tuve un problema. El hospital es de excelencia. Los médicos que estuvimos ahí fuimos de excelencia. Estamos con todos los padres y madres en este dolor. Tenemos el corazón roto".

Además, consideró que lo que sucedió fue "algo terrible" y que nunca habló con los padres ni conoció a los niños. En cuanto a su función en la institución aclaró: "No hacía partos. Yo estaba en el internado de las madres, externo. Rezo por ellos. Por sus almas. Pero mi función de omitir creo que no es tal. Hice lo que tenía que hacer, que realicé durante 25 años, mi trabajo. Yo en 2007 dejé la dirección".

Hay un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando se reanudará el juicio por jurados populares.