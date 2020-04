Río Negro: cortan videoconferencia universitaria en Zoom por imágenes de pedofilia

"Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11.30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrión y comenzó a transmitir contenido pedófilo por un par de minutos", explicó Cristian Kreber, vicerrector de la universidad al diario Los Andes.