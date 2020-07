El argentino que por miedo se convirtió en voluntario de la vacuna contra Covid

Antes de someterse a las pruebas, el hombre pasó por rigurosos estudios de salud. “Tenían que corroborar que estaba sano y que no tenía una enfermedad preexistente. Después de eso me dieron el ok y me aplicaron la inyección”, explicó. Lo cierto es que de los 2020 voluntarios que recluyó el gobierno de Sudáfrica a solo 1010 se les aplicó la vacuna, al resto se les dio placebo. “Ambos eran de color amba por lo que no sabemos si recibimos la vacuna o un placebo. En caso de que la dosis resulte exitosa ya nos garantizaron que a quienes no se la aplicaron lo harán de forma gratuita”.

Lo curioso es que de los 2020 voluntarios que se presentaron para someterse a las pruebas de la vacuna contra el coronavirus, el 20% fueron rechazados. “Se descubrió que ese porcentaje había estado infectado con el virus pero no habían registrado síntomas”, explicó Berra. “Acá no hay cuarentena, la gente parece no tener miedo ya sumamos más de 400 mil casos infectados”, resumió.

La principal razón que lo impulsó a someterse a las pruebas del laboratorio de la Universidad de Witts, ubicada en Johannesburgo, que está asociada con la de Oxford fue el miedo a la enfermedad y le necesidad de “hacer algo para ponerle un fin”, explicó. “Mi mujer es una paciente con diabetes, además tiene problemas en el páncreas por lo que estamos constantemente visitando hospitales, estamos muy expuestos al virus y vemos lo que el coronavirus está generando en esta sociedad”, argumentó.

El laboratorio le entregó una planilla donde debe anotar todos sus síntomas. “Si tengo síntomas graves como fiebre o dificultad para respirar tengo que avisarles de forma urgente. Todos los lunes me harán exámenes de sangre e hisopados para controlarme, pero tengo que seguir con mi vida normal, no hacer dieta ni aislarme de mi familia”, remarcó Berra. Los controles se mantendrán durante 12 meses y no podrá salir de ese país durante este periodo.

Los resultados preliminares de la vacuna en fase I/II, dirigida por la Universidad de Oxford, mostraron que se toleró AZD1222 y generó respuestas inmunes sólidas contra el virus del Covid-19 en todos los participantes evaluados. “Los resultados publicados en The Lancet confirmaron que una dosis única de la vacuna en prueba resultó en un aumento de cuatro veces en los anticuerpos contra la proteína del pico del virus SARS-CoV-2 en el 95% de los participantes un mes después de la inyección”, resaltaron desde el laboratorio AstraZeneca, que el mismo lunes le presentaron los avances al ministro de salud Ginés González García.