Valeria Mazza confirmó que su hijo "está mejorando" y pidió Justicia

"Está mejorando, anoche no la pasó muy bien y por eso hoy le estuvieron dando calmantes con lo que fue mejorando y ahora está descansando; tiene el alta desde las 18 pero como está descansando decidimos dejarlo dormir un rato más antes de llevarlo a casa", afirmó la modelo internacional.

De acuerdo al parte médico difundido en horas de la tarde, la operación consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida, con mini placas de titanio y, de acuerdo a fuentes del centro de salud, durante las últimas horas avanzó positivamente en el proceso de rehabilitación.

"No estoy enojada, no siento ganas de venganza, pero esto no puede seguir pasando y espero que la repercusión que tuvo esto sirva para que sea un 'basta' para empezar a hacer las cosas mejor", relató y añadió que "la violencia no se responde con violencia, se responde con justicia".

En tanto que el padre, el empresario Alejandro Gravier, afirmó que "hace cuatro o cinco noches" que no puede conciliar el sueño pero le tranquilizan los "mensajes de cariño" recibidos por su entorno.

"Pareciera que como sociedad no pudiéramos sentarnos en una mesa con personas que piensen distinto y que no se agredan", reflexionó.

"Es una bola de nieve y creo que tenemos que frenar un poco y respetarnos aunque pensemos distintos sin agredirnos ni verbal ni físicamente. Eso como sociedad tenemos que pensar. En este caso particular, toda la prensa se puso de acuerdo y no hubo discusión y eso es algo lindo y debería ser así para todos los temas", destacó.