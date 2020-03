Colapsó el sistema de ventas online en los supermercados

Pero los consumidores que logran realizar la compra online aseguran que las entregas están demoradas y muchos productos que se abonan no llegan al domicilio. “Estamos trabajando duro, hemos puesto más personal y más camionetas, pero estamos ante una pandemia, no damos abasto con la demanda. Esto mismo pasó en Europa y en Estados Unidos”, indicó la fuente de Coto.

La realidad es que los consumidores se vuelcan al canal de venta supermercadista por el abuso de precios que existe hoy en los comercios de cercanía. Las verdulerías incrementaron sólo en una semana un 30% en promedio sus precios, algo similar ocurre en los almacenes y carnicerías. “Tenemos muchos controles, desde sanitarios y de bromatología y por supuesto seguimiento en lo que respecta a los precios. Respetamos lo que pide el gobierno. En este contexto una clausura es letal porque no hay forma de levantarla”, indicó la fuente consultada.

“Normalmente los pedidos de Coto en la web eran 4 mil hoy están siendo casi de 10.000. Mandaron una circular a los proveedores dando explicaciones de la situaciones porque nosotros les pagamos un canon para aparecer con nuestros productos en la página y en este momento es un servicio que no lo están brindando”, sostuvo una de las empresas proveedoras ante el escenario de la pandemia.

Otra de las alternativas a las que se vuelcan los usuarios son los repartidores online como Pedidos Ya, Glovo y Rappi que permite comprar en los supermercados y ellos se encargan de entregar el pedido. Lo cierto es que en la mayoría de las aplicaciones hoy no funciona ese sistema. “Ni siquiera me figuran los locales, en general me aparece que están cerrados” explicó una usuaria.

Desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) aseguraron que las ventas online triplicaron los números habituales. Y si bien, algunos productos no se encuentran en las páginas de los supermercados, remarcaron que no habrá desabastecimiento.

“Con los controles en los accesos a la Ciudad se retrasan los camiones, puede pasar que lleguen más tarde los productos, pero garantizamos abastecimiento. Tenemos mercadería y no habrá problema a futuro”, concluyó la fuente de Coto.

Durante el fin de semana se vieron largas colas para ingresar a los locales comerciales. Esto se debe a las nuevas medidas de seguridad que prohíben el ingreso de más de 15 personas en un local y se exige que las filas tengan un metro de distancia entre cada persona. A eso se sumó que la mayoría de los supermercados volvieron a instalar las ofertas y descuentos. “Queremos ayudar a nuestros clientes en estos momentos”, indicaron desde el sector.