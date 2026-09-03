Cortarán la autopista Dellepiane en ambos sentidos: cuándo será y por cuánto tiempo

En sentido a provincia, el tránsito de la AU 25 de Mayo será desviado por AU Perito Moreno, mientras que sentido al centro el desvío se realizará por la colectora.

La Ciudad de Buenos Aires , a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, cerrará ambas manos de AU Dellepiane para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White. El corte será el sábado 5 de septiembre , desde las 7 de la mañana y durante 24 horas.

En sentido al centro , el corte será entre Av. Escalada y Av. Lacarra, donde se realizará el desvío a través de la colectora Sur. En sentido a provincia , el corte se extenderá desde el enlace de AU 25 de Mayo hasta Larrazábal.

Por este motivo, el tránsito que circule por AU 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno y como alternativa, se podrá seguir camino por Av. General Paz – AU Ricchieri, o podrán acceder a Dellepiane por las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Durante el operativo se montarán las vigas principales de la nueva pasarela peatonal ubicada sobre White . Para ello se utilizarán dos grúas de gran porte que izarán las estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una.

La futura pasarela permitirá conectar de forma segura ambos lados de la autopista y será el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de ambas manos, con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Ya se habilitó una nueva pasarela en Piedra Buena y se montaron las estructuras de las que están en Albariño y Basualdo, que se habilitarán en breve.

Durante el cierre, también se desmontará la estructura de la pasarela ubicada a la altura de la calle Asturias, para avanzar con una obra vinculada al arroyo Cildáñez, que cruza la autopista entubado por debajo. Los vecinos cuentan con la pasarela peatonal de White a una cuadra de allí y, a futuro, tendrán dos nuevos puentes peatonales y vehiculares sobre las calles Asturias y Lasalle.

El proyecto que monta CABA sobre Autopista Dellepiane

Estos trabajos forman parte del proyecto que transformará a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. Las obras están a cargo de AUSA y se estima que beneficiará a unos 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorará la vida de 63 mil vecinos del lugar y reducirá los tiempos de viaje de 15 mil usuarios de transporte público.

Entre los avances ya concretados se encuentran los nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, construidos para dar continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro. Esto permitió retirar de la autopista las paradas de tres líneas de colectivos, que antes se detenían sobre la traza, lo que le aporta mayor fluidez y seguridad vial al tránsito.

También se están renovando los accesos y egresos, para hacerlos más ágiles y seguros, con nuevas defensas laterales y amortiguadores de impacto. Ya se habilitó la nueva subida de Piedra Buena sentido General Paz y la salida a Riestra mano al centro.

Para mejorar el transporte público que usan los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo. Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, se avanza con una importante obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros que van de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.