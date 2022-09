PlayStation le pega a Xbox: "Pensé que esto era un asunto privado".

Xbox.jpg

En el primer comunicado, expresaron que Call of Duty seguiría siendo multiplataforma al menos durante el resto del contrato que Activision tiene con Sony. Al respecto, el lunes Phil Spencer, presidente de Xbox, aclaró que Microsoft ya firmó una oferta para que PlayStation pueda seguir teniendo el juego más allá de ese contrato.

Este comentario no le gustó nada a Jim Ryan, CEO de PlayStation, ya que la negociación no debía volverse pública. "No tenía intención de comentar en lo que yo entendí que era una discusión privada sobre negocios", reveló el ejecutivo y aprovechó para bajarle el precio a la oferta de Xbox: "Microsoft solo ofreció que Call Of Duty siga en PlayStation por tres años después del acuerdo que tenemos actualmente con Activision".

Call of Duty Gentileza: Activision

Siguiendo con su crítica a Microsoft, Ryan remarcó que "después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta es inadecuada en muchos niveles y no tiene en cuenta el impacto que podría tener en nuestros jugadores. Queremos garantizarle a los usuarios de PlayStation que van a seguir teniendo una experiencia de Call of Duty con la más alta calidad y la propuesta de Microsoft impide este principio".

Las negociaciones seguirán mientras la compra de Activision Blizzard pasa por las agencias reguladoras, Microsoft debe llegar a un trato con PlayStation para demostrarles que no planea monopolizar franquicias. Al mismo tiempo, Sony aprovechará la situación para conseguir el mejor contrato posible.