Videojuegos: Summer Game Fest presentó novedades de The Last of Us, Tortugas Ninja y Street Fighter

El evento comenzó con un nuevo vistazo al Street Fighter 6, incluyendo por primera vez imágenes del gameplay y la confirmación de otro personaje clásico: Guile. De la mano de este anuncio se sumó un juego para la franquicia Aliens llamado "Dark Descent", un título de estrategia en tiempo real para PC y consolas.

En un contexto similar, de historias de terror en el espacio, se presentaron varios videojuegos cómo Routine y Fort Solis. Pero el que se sigue destacando, tras su presentación en la State of Play, es el The Callisto Protocol, por el creador de la franquicia Dead Space. Este título tuvo un nuevo trailer a la espera de su lanzamiento el próximo 2 de diciembre.

Call of Duty: Modern Warfare 2 tuvo su momento de brillar con un nuevo nivel llamado "Dark Water". El avance que revelaron muestra un barco de carga con impresionantes gráficos mientras todo el escenario se mueve haciendo ocupar el espacio un desafio en si mismo.

A cinco años del lanzamiento de Layers of Fear, su desarollador Bloober Team confirmó el lanzamiento de una nueva entrada en la franquicia: Layers of Fears. Llegará a PC y la nueva generación de consolas a principios de 2023.

Finalmente se reveló la fecha de lanzamiento para el muy esperado Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, el videojuego que recuerda a los viejos juegos arcade de las Tortugas Ninja. El próximo 16 de junio llegará a todas las plataformas y contará con un modo cooperativo de hasta seis jugadores.

El próximo 30 de junio llegará a Nintendo Switch, Xbox y PC la muy esperada expansión para Cuphead y su desarrolladora, Studio MDHR, presentó un nuevo avance. Además, adelantaron que mañana tendremos noticias sobre la segunda temporada de su serie animada en la presentación de Netflix.

The Last of Us revela una remake, un multiplayer y la primera imagen de su serie

El popular juego postapocaliptico iba a ser el protagonista de la presentación pero sufrió una filtración que terminó bajandole el precio al evento entero. La revelación final de la Summer Game Fest fue el anuncio y trailer de la remake del primer videojuego de The Last of Us, lanzado originalmente en 2013 para PlayStation 3. La nueva edición llegará el 2 de septiembre de este año para PS5 y más adelante para PC.

Lamentablemente la noticia y el avance fueron difundidas por internet más temprano, arruinando la sorpresa. Por lo tanto, Naughty Dog, desarrolladora del juego, tuvo que completar la presentación con dos noticias más: que están desarrollando un videojuego multiplayer basado en The Last of Us 2; y la primera imágen oficial de la serie para HBO.