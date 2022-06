Covid-19: cuatro razones que explican por qué algunos nunca se contagiaron

Y, es que, debido al alto nivel de transmisión comunitaria, es bastante improbable que las personas que van regularmente al trabajo o la escuela y que socializan, no hayan estado cerca de alguien infectado del virus. Sin embargo, existen personas que han estado muy expuestas por su trabajo o sus circunstancias, pero que han conseguido no dar positivo.

Las vacunas

Otra de las posibles respuestas tiene que ver con las vacunas. Los anticuerpos adquiridos con la vacuna atacan al virus en cuanto entra al cuerpo. Esto provoca que sea más difícil que la infección se expanda y se desarrolle la enfermedad.

Además, varios estudios han demostrado que las vacunas del Covid, no solo reducen el riesgo de enfermedad grave, sino que también pueden reducir a la mitad la posibilidad de transmisión doméstica del virus. Es decir, si una persona vacunada se infecta de Covid, es más complicado que se lo transmita a sus contactos cercanos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos estudios se realizaron antes de la aparición de la variante ómicron, que es extremadamente transmisible. Y los datos sobre el efecto de la vacunación en la transmisión de ómicron aún son limitados.

Inmunidad

Una tercera teoría sobre por qué ciertas personas han evitado el contagio es que, aunque han estado expuestas al virus, este no ha logrado infectarlas, a pesar de haber entrado a las vías respiratorias. La explicación está relacionada con el sistema inmune. Una respuesta inmunitaria rápida y robusta puede lograr que el virus no se replique en gran cantidad.

Pero la eficacia de esta respuesta es diferente en cada persona. Por un lado, aunque el sistema inmune se debilita con la edad, un estilo de vida saludable ciertamente ayuda a mantenerlo en forma. Por ejemplo, se sabe que la deficiencia de vitamina D -la que produce la piel al exponerse a la luz del sol- puede aumentar el riesgo de ciertas infecciones.

Otra variable que afecta a nuestro sistema inmune son las horas de sueño. No dormir lo suficiente puede provocar que nuestro cuerpo no pueda combatir correctamente a los patógenos invasores. Pero la respuesta inmune no está marcada solo por nuestro estilo de vida, también hay factores genéticos. Los científicos que estudian las causas subyacentes del Covid han identificado una causa genética en casi uno de cada cinco de los casos críticos.

Según Lindsay Broadbent, investigadora de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la Queen’s University, la genética no solo influye en la gravedad de la enfermedad, sino que también puede ser clave a la hora de evitar la infección del virus. Sin embargo, las investigaciones sobre la influencia de la genética en las infecciones aún no son del todo concluyentes.

Infección previa

El hecho de que algunas personas aún no se hayan contagiado de Covid, a pesar de haber estado expuestas al virus, puede deberse a una infección previa. Concretamente una infección con otro tipo de coronavirus, que haya provocado una respuesta del cuerpo frente el Covid. Los científicos la llaman "inmunidad de reacción cruzada".

En este caso, nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer que el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, es similar a un virus invasor reciente y eso activa una respuesta inmunitaria. Hasta ahora se han descubierto siete tipos de coronavirus que infectan a los humanos: cuatro que causan el resfriado común, uno que causa SARS o síndrome respiratorio agudo severo, otro que causa MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio y la variante del Covid.

Lo que aún no está claro es cuánto dura esta inmunidad. Los coronavirus que aparecieron antes del 2020 lograron infectar de nuevo a la misma persona tras 12 meses. Genética, vacunación, infección previa… Son diversas las posibles razones por las que hay personas que aún no se han contagiado. Sin embargo, esto no quiere decir que nunca lo vayan a hacer y nunca está de más tomar precauciones.