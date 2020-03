Argentinos del interior, varados en Buenos Aires por coronavirus

“Las medidas que se están tomando son macro y así tiene que ser, pero no se tuvo en cuenta que todos los pasajeros de los vuelos de repatriación tienen que hacer la cuarentena y muchos son del interior del país. Esas personas quedan varadas en Buenos Aires y no tienen dónde alojarse, ya que los hoteles no están habilitados a abrir para los argentinos”, explicó sobre la problemática Fabricio Di Giambattista, vicepresidente de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).