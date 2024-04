Interna LLA: Menem desconoce reunión de comisión de juicio político y autoridades siguen en suspenso

"El secretario administrativo de la Comisión, en forma verbal y como cuestión previa, notificó que la reunión se encontraba suspendida por disposición de la Presidencia y no dio apertura formal a la misma, ni al proceso que indica el art. 106 del Reglamento no procediéndose a la elección de las autoridades. Por lo expuesto, desde lo formal y reglamentario, la reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político, no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida", señaló Menem.