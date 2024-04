Javier Milei reaparece: jubilaciones, despidos y Malvinas

A las 15, en Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, rebautizarán el salón Pueblos Originarios y, si bien no hay precisiones respecto al nombre, será algo relativo a Malvinas. "La idea es renombrarlo por algo que ningún otro se anime a cambiar", anticipó una alta fuente. Por la tarde, está previsto un Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde darían el presente algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque aún no está confirmada la asistencia del mandatario.

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los Ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público que en los próximos días sumarán 15 mil empleados más. "Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un Gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió el jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes. Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los Ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

Ley ómnibus y jubilaciones

Luego de varios días de baja intensidad en la actividad del Congreso, el oficialismo volverá a la carga con la nueva versión de la ley ómnibus, que sería presentada este miércoles en mesa de entradas de la Cámara de Diputados incluyendo la reforma laboral, con la idea de que tenga un tratamiento exprés y sea votada el 25 de abril en el recinto. El Gobierno confía en que los votos ya están, y efectivamente la base que pone en la matriz de cálculo son los 144 votos que tuvo la votación en general del primer intento de media sanción.

Sin embargo los gobernadores podrían amenazar con dejar sin quórum la sesión en caso de que no vean colmadas sus expectativas, especialmente en lo que tiene que ver el paquete fiscal. La reversión del impuesto a las Ganancias, la moratoria y el blanqueo de capitales está sobre la mesa de negociación. La novedad es que el nuevo paquete ómnibus incluiría además la reforma laboral, que era un asunto en el que el PRO venía empujando desde detrás. Este capítulo está incorporado al DNU 70, pero está frenado por la Justicia a través de un amparo presentado por la CGT.

El plan opositor en Diputados

En paralelo, através de una jugada legislativa, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria busca dejar sin efecto la decisión del Gobierno de Javier Milei de pagar en cuotas los haberes jubilatorios. El presidente de la bancada, Germán Martínez, adelantó a través de una publicación en la red social X que desde ese espacio pedirán que "el martes 9 de abril se dictamine" en la comisión de Previsión y Seguridad Social "con la prohibición del pago desdoblado de jubilaciones".

Días antes, el jueves, la comisión presidida por la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning se reunirá para recibir a especialistas que debatirán en torno a las distintas propuestas tendientes a la recomposición de los haberes jubilatorios, que en los últimos meses se deterioraron cerca de 30 puntos en términos reales. Esta comisión se activó a partir de la presión que ejerció la oposición, especialmente a través de la convocatoria a una sesión fallida por parte de Hacemos Coalición Federal. El oficialismo cedió y aceptó constituir la comisión, otorgándole a la UCR la presidencia como premio por haber retaceado el quórum en el recinto.

Sin embargo, una vez que la comisión comenzó a funcionar y definió una hoja de ruta, el Gobierno se apuró en anunciar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, para impedir que fuera la oposición la que tomara la iniciativa y le marcara la cancha.