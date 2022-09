Jueces y sistema jurídico

Su título preliminar establece principios y reglas de enorme relevancia, que proyectan efectos en todo el sistema jurídico, porque debe comprenderse que se trata de eso, de un sistema jurídico, que debe ser analizado como tal, con comprensión de la función de sus distintas partes, visión general y comprensión de las distintas modulaciones que cabe efectuar en cada una de sus áreas temáticas, que es para lo que nos formamos los abogados. De hecho, la principal razón de ser de los estudios de derecho no está en conocer las normas y aplicarlas como a cada uno le parezca, sino en penetrar y comprender los fundamentos y lineamientos del sistema, en poder interrelacionarlos junto con los conceptos, pues de lo contrario se puede arribar a una ensalada jurídica, aderezada con jerigonza leguleya, pero no a una sentencia ajustada a derecho, debidamente fundada. Y es así que en este código se establecen reglas para todo el sistema, como las que determinan para quiénes son obligatorias las leyes (art. 4º); cómo se calcula su entrada en vigencia (art. 5º), cómo se computan los intervalos del derecho -los plazos- (art. 6º), etc. Pero también reglas (pautas obligatorias) que deben ser especialmente tenidas en consideración por quienes ejercemos la función de jueces, pues en el artículo 2º se establece que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, entre otros factores, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento; la que determina que “El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada” (art. 3) y la que constituye un axioma necesario, que dice “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico” (art. 8º).

Es así que los jueces debemos sentenciar teniendo en consideración la vinculación con el resto del ordenamiento jurídico que ineludiblemente tiene la parcela temática de especialización en la que ejercemos nuestra función; debemos hacerlo con mirada sistémica, de conjunto, pues de lo contrario podemos o bien ser brutos o bien incurrir en el delito de prevaricato, siempre en perjuicio -o en beneficio- de alguien, con violación del juramento que prestamos al asumir el cargo, de la garantía del debido proceso e incremento de la oscuridad, ineficiencia e ineficacia que afectan orgánicamente a nuestro Poder Judicial.