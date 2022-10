Katz: sobre el tránsitodel amor a la muerte

Periodista: ¿Qué le interesó de este personaje tan sufrido?

Silvina Katz: Cada vez que tomo un material me pregunto ¿Que tengo para aprender de esta historia? Si eso me pasa, puede ocurrirles a otros cuando la vean. En este caso la autora va a fondo con el tema de la muerte digna y lo llena de detalles. La historia es simple, trata de alguien que está muriendo, y mi personaje tiene una pareja que la acompaña en todo, hasta que decide que hasta ahí llegó. Compartí con mi compañero de vida un proceso larguísimo de cáncer, él decía que era un sobreviviente, libramos muchas batallas y también dijo hasta acá. Uno quiere retener, no quiere que se vaya el otro y cuando se comparten hijos surge la pregunta de por qué el otro y no uno mismo. Yo pensaba que era mejor que él siguiera con el camino y que con él mis hijos iban a ser felices. Pero lo fueron también conmigo y hoy, luego de casi ocho años, vive en nosotros.

P.: ¿Por qué quiso volver a encarnar ese dolor desde la ficción?

S.K.: Antes acompañé, ahora interpreto al personaje que está harto de tratamientos, porque la que pone el cuerpo es ella y no puede más, llega a su límite. Hay un momento en donde uno tiene que elegir cómo quiere morir. Todo esto ahora lo comprendo mejor.

P.: ¿La obra puede tocar otros temas al ser dominada por uno tan central?

S.K.: Esta es una historia de amor y de muerte, dos temas que me apasionan. A veces el límite del cuerpo es legítimo, es su libertad. También transita temas como el creer o no en Dios, y cómo se pone en juego a la hora de la muerte. Cómo ante la inmediatez de la muerte alguien que no creía de golpe se vuelve creyente. Y el tema de la despedida, lo importante de despedirse bien.

P.: ¿El público no le escapa a temas tan densos?

S.K.: Está lejos de ser un bajón. Se hace todo el recorrido por la historia de amor, se los ve jóvenes y después viejos, se ve ese tránsito, qué cosas los sostienen, el proceso está desdramatizado, es más natural el tema de la muerte. Hay momentos de humor, Henry con su hijo, el clima de Puerto Rico, hay vitalidad pese a la muerte. El haber llevado una vida intensa y el morir como se vivió. Hay músicos en escena.

P.: ¿Cómo pasó del semimontado a esta versión?

S.K.: Puy tiene un modo de trabajar desde el cuerpo aún en la lectura, con los músicos generando climas. Apuesta a la integración del equipo. Están los actores jóvenes haciendo estos mismos personajes, está el debate del médico de hasta dónde llega la medicina y la pregunta por la dignidad humana.

P.: ¿Un tema tan duro puede tener cabida en el circuito comercial?

S.K: Es cierto que no se suelen elegir estos temas en el comercial, a los productores no les interesa porque alejan al público pero repito, esta obra está pensada de manera entretenida. Y esa combinación vale, no porque algo sea duro, difícil o crudo no puede ser entretenido. Ahí está el desafío del teatro para no espantar a la gente. Hay propuesta en el independiente que es entretenida y hay algunas comerciales que se están animando a obras que vienen del off y resultan atractivas porque son temas interesantes, difíciles pero con dinámica.