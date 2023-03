La banca central no está atrapada y sigue su ruta. La crisis, también

Eso sí, la inestabilidad bancaria podría profundizarlo todavía más. La zozobra -sesgada hacia las entidades pequeñas y medianas- restringe el crédito y recortará la liquidez secundaria del sistema. Es un apretón que se suma al empeño oficial. Por eso se evaluó una pausa en la reunión (luego se desechó) y no se tocó el mapa de puntos. Los mercados proyectan una fuerte baja de tasas en el segundo semestre. No es la inflación; en su visión la recesión gana predicamento.

¿Dónde está el bendito dilema? No tiene por qué haber sí o sí un conflicto. No, dice la teoría mientras la crisis sea solamente de liquidez. Después de todo, la desconfianza extrema inhibe el gasto y deprime los precios. Pero es la praxis la que obsesiona a los mercados. Y las acciones concretas de los bancos centrales hablan por sí mismas.La Fed sigue su camino. La crisis bancaria, también. Muerto el rey, viva el rey. Y ya tiene un nuevo rehén: Deutsche Bank.

¿De dónde surgió su nominación? Quizás alguien tomó su nombre de una vieja lista de sospechosos de siempre. Es que la institución reinventó su modelo de negocios en 2019. Lleva diez trimestres consecutivos de rentabilidad. El año pasado concretó sus mayores ganancias en 15 (malos) años. Y es, sin dudas, demasiado grande para caer. Y también para ser absorbido a la suiza. No importó. El costo de cubrirse ante un evento de default se disparó en el mercado de swaps crediticios. Es la señal de fuego. “Es irracional”, dicen los expertos. Un sistema bancario de encajes fraccionarios es inestable por diseño. Toda corrida tiene ese racional, en principio. No necesita ser nada personal. Esto es un examen de estrés a todo el sistema. Con blancos móviles. Si no hay nada por aquí, quizás haya algo por allá. Acertar un pleno paga el esfuerzo. Nada une a SVB con Credit Suisse salvo que uno cayó detrás del otro. ¡Eureka! Rige la ley de la gravedad. La crisis se mantiene viva porque la banca central debe persistir en el ajuste monetario. Si no hay dilema que la frene, habrá más erosión. Peor si la economía resucita con bríos -como lo indican los informes PMI de EE.UU., la eurozona y Gran Bretaña, moribundos en la segunda mitad de 2022- y alienta nuevas presiones de precios. Es curioso, Wall Street no lo tomó a mal. Van dos semanas seguidas que cierra al alza, pese a las vicisitudes de las acciones bancarias (y la inquietud que bulle en la trastienda). Y el viernes dedicado a Deutsche no fue la excepción. ¿Exceso de confianza? Sí, en la visión de Raphael Bostic y su bando que predicaba la conveniencia de ponerle un fin cercano a la suba de tasas, antes que asomara la crisis. El (precario) mapa de puntos es su mojón.