¿Querés recorrer el icónico hotel de The White Lotus? Hay una visita guiada que te puede cumplir el sueño

Una propuesta de lujo en Hawái le permite a sus huéspedes explorar escenarios y objetos originales de la premiada producción.

Con el éxito de la tercera temporada de The White Lotus , se empezó a conocer más sobre una propuesta que hace que la ficción pueda sentirse más real de lo que parece . Para todos quienes sueñan con meterse dentro de una serie, ahora les llegó el momento.

En Maui, hay un resort de cinco estrellas que abre las puertas a un recorrido que revive momentos inolvidables de The White Lotus , no solo dejándote ser parte del lujo, sino revelándote secretos del rodaje que pocos pueden conocer.

El Four Seasons Resort Maui , reconocido internacionalmente por su servicio de primer nivel y su ubicación frente al Pacífico, fue el escenario principal de la primera temporada de The White Lotus. Ahí mismo nació gran parte del universo creado por Mike White, y hoy el mismo lugar ofrece una visita exclusiva para los fanáticos de la serie.

De todas formas, el acceso no es para cualquiera , ya que solamente quienes se hospeden en el hotel pueden reservar el tour, que además viene incluido y se organiza en grupos reducidos. El plan aprovecha la tendencia mundial del turismo cinematográfico, que invita a los viajeros de todas partes a vivir de cerca los escenarios de sus películas y series favoritas.

¿De qué se trata la experiencia?

El recorrido, llamado Behind The Scenes of The White Lotus, está guiado por Tracy Bennett, ex comisionada de cine de Maui, quien fue una ayuda muy importante para que la producción se filmara en la isla. Durante aproximadamente una hora, un máximo de seis visitantes atraviesa los espacios que fueron parte de escenas memorables.

Igual hay que recordar que el atractivo no se queda solo en las locaciones, ya que también funciona como un museo con piezas originales del rodaje. Entre los objetos más fotografiados aparecen la urna de Tanya, el traje de lino rosa de Armond con el pin de loto blanco y el sombrero en forma de hongo que usó Olivia.

Si bien el hotel ya era famoso por sus restaurantes de primer nivel, ahora suma con este tour una diferencia que lo conecta directamente con la cultura pop y lo acerca a más clientes.