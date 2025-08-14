A solo 70 kilómetros de Buenos Aires: la escapada ideal que te sorprenderá con su tranquilidad y naturaleza







Escapada perfecta para quienes aman el turismo de cercanía: un rincón de Buenos Aires combina paisajes, calma y opciones para disfrutar al aire libre.

Vista panorámica de Manzanares, un rincón de Buenos Aires que combina turismo rural, historia y paisajes naturales únicos.

En medio del auge del turismo rural, crece el interés por los pequeños pueblos que ofrecen un respiro de las grandes ciudades. A tan solo 70 kilómetros de Buenos Aires, se esconde un rincón perfecto para desconectarse y disfrutar del aire puro, la calma y la hospitalidad de su gente.

Este destino combina paisajes naturales, actividades al aire libre y una rica gastronomía local. Con una ubicación estratégica y fácil acceso, es el lugar ideal para una escapada rápida que regala momentos de paz, sin necesidad de recorrer largas distancias.

manzanares-pilar Turismo en Buenos Aires con encanto rural: a pocos kilómetros de la ciudad, un destino ideal para descansar y conectar con la naturaleza. Dónde se ubica Manzanares Manzanares se encuentra frente al Parque Industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. A pesar de estar cerca del desarrollo urbano, conserva su identidad de pueblo, con calles tranquilas y un entorno que invita a relajarse. Su paisaje combina lo mejor del campo con la cercanía de servicios y atractivos turísticos.

Uno de sus puntos más pintorescos es la laguna ubicada a orillas del río Luján, un espacio que concentra gran parte de la vida social y recreativa del lugar. Allí se puede disfrutar de paseos, actividades acuáticas y momentos de descanso junto a la naturaleza.

Qué se puede hacer en Manzanares El corazón verde de Manzanares late en sus entornos naturales. La Reserva Natural de Pilar es una parada obligatoria para quienes aman el contacto con la fauna y flora autóctona. Con casi 300 hectáreas de ecosistema pampeano protegido, es ideal para la observación de aves y caminatas interpretativas.

Otra joya es el Parque Pilar, ubicado dentro del instituto Carlos Pellegrini. Su arboleda centenaria ofrece sombra y frescura, perfecta para caminatas relajadas, picnics o actividades recreativas con amigos y familia. Los visitantes también pueden recorrer el casco histórico, donde la arquitectura tradicional y la calidez de sus habitantes transmiten la esencia del pueblo. Cafés, almacenes de productos regionales y ferias artesanales completan la experiencia. Para los amantes del deporte y la aventura, el río Luján brinda la posibilidad de practicar kayak, pesca recreativa y paseos en bote. Cada actividad está pensada para disfrutar del paisaje sin alterar su equilibrio natural. Cómo ir hasta Manzanares Llegar a Manzanares desde Buenos Aires es simple y rápido. En auto, el viaje dura menos de una hora tomando la Autopista Panamericana y luego la Ruta Nacional 8. También se puede acceder en colectivo con un tiempo de traslado similar. Quienes prefieran el tren cuentan con la línea San Martín, que conecta la ciudad con Manzanares en aproximadamente una hora y media. Durante el recorrido, se disfruta de vistas abiertas y campos que anticipan la tranquilidad del destino.