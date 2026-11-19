La costumbre se viralizó en redes sociales debido a antiguas asociaciones con el triunfo y la fortuna, en un ritual adaptado a la vida actual.

Guardar una hoja de laurel seca entre el teléfono y su funda se convirtió en una práctica que circula en redes sociales . Quienes la adoptan le atribuyen un significado relacionado con la prosperidad, la buena suerte y la protección frente a las malas energías. La propuesta es sencilla: llevar una hoja durante el día para mantener cerca ese simbolismo.

Su explicación está relacionada con el lugar que el laurel ocupa desde hace siglos en distintas tradiciones y con la adaptación de esas creencias a los objetos del día a día . En este caso, el celular aparece como un espacio elegido por la frecuencia con la que las personas lo llevan y consultan.

El ritual consiste en poner una hoja de laurel completamente seca en la parte posterior del teléfono, entre el dispositivo y la funda. La intención es conservar un objeto al que se le atribuye un valor simbólico. Entre quienes siguen esta costumbre, el significado más extendido es la atracción de prosperidad .

La hoja representa el deseo de mejorar la situación económica, conseguir trabajo, avanzar en un proyecto o recibir nuevas oportunidades . También se la relaciona con la protección y la intención de alejar la envidia o las energías negativas.

La elección del celular tiene una explicación ligada a la rutina . Es uno de los objetos que muchas personas llevan durante buena parte del día y que usan para comunicarse, trabajar, organizar actividades, pagar y buscar oportunidades. Por eso, quienes practican el ritual consideran que guardar ahí el laurel permite tener presente eso que desean conseguir.

En algunas versiones de la costumbre se recomienda escribir un deseo o una palabra sobre la hoja antes de colocarla en la funda. Otras personas prefieren conservarla sin cambios y reemplazarla cuando se rompe o pierde su forma. No existe un procedimiento único.

El origen de esta creencia

La asociación entre el laurel y la buena fortuna tiene antecedentes en la Antigüedad clásica. En la Antigua Grecia, la planta estaba consagrada a Apolo, una de las principales divinidades del panteón griego, vinculada con la música, la poesía, la profecía y la medicina. Sus hojas adquirieron un significado relacionado con el reconocimiento y la victoria.

El vínculo también aparece en la mitología. Según el relato de Apolo y Dafne, la ninfa fue transformada en un árbol de laurel para escapar del dios, que estaba enamorado de ella. A partir de esa historia, Apolo adoptó sus ramas como símbolo. El mito fue narrado por el poeta romano Ovidio en Las metamorfosis y dejó una huella duradera en la representación artística de la divinidad.

Con el tiempo, las coronas confeccionadas con hojas de laurel se usaron para distinguir a vencedores de competencias deportivas, poetas y figuras destacadas. En los Juegos Píticos, celebrados en Delfos en honor a Apolo, los triunfadores recibían coronas de esta planta. La tradición también pasó a Roma, donde las ramas de laurel se asociaron con los generales victoriosos y las celebraciones militares.

Ese recorrido explica por qué la planta quedó relacionada con el éxito, el honor y el reconocimiento. La imagen de una persona coronada con laureles todavía se utiliza para representar un logro importante. De esa asociación histórica surgieron distintas interpretaciones que extendieron su significado hacia la fortuna, la protección y la prosperidad.