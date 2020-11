Un oasis en el desierto

El combo ideal

La oferta caribeña de naturaleza, grandes extensiones de playas paradisíacas y la posibilidad de elegir hospedarse en algunos de los resorts all inclusive (en donde todo está resuelto) es un combo tentador y perfecto.

“Muchos de nuestros clientes eligen irse al Caribe porque saben que los hoteles y los destinos son seguros, se cumplen los protocolos y allá pueden disfrutar de los mismos servicios que antes, aunque haya distanciamiento social y medidas preventivas. En el último tiempo creció mucho el interés por los hoteles de lujo en Costa Mujeres. Las vacaciones 2021 estarán determinadas por la frecuencia aérea que se pueda confirmar, como así también por el valor del dólar”, cuenta a Estilo A Mario Viazzo, director comercial para Latinoamérica de Palladium Hotel Group”.

La venta de paquetes al Caribe es muy buena, según los operadores de viajes, en gran parte debido a la brecha cambiaria entre dólar oficial y el dólar blue. “Es recurrente que cuando aumenta la brecha se concretan compras de viajes más sofisticados”, explica Joaquín Pérez Aguirre desde Avantrip.

Al ser un destino de naturaleza, mar, y playa, el Caribe es visto con buenos ojos para aquellos que quieren planear vacaciones.

Preguntas y respuestas

Algo que preocupa es cómo es el camino hasta llegar al país elegido y el funcionamiento de la hotelería allí. El recorrido dista bastante de lo que se solía conocer, son varios pasos de protocolos y medidas de higiene. Todas las compañías aéreas implementan el uso obligatorio de tapabocas, entregan un kit de alcohol en gel y barbijo para cada pasajero, y ya no brindan diarios, revistas, almohadas ni frazadas (sólo en clase ejecutiva). Un dato no menor: en el Caribe no hay que hacer cuarentena al llegar. De todas maneras, cada lugar tiene sus medidas, por ejemplo, en el aeropuerto de República Dominicana toman la temperatura al azar y en algunos casos hasta hacen tests. De hecho, ese país tiene un seguro para covid para todos los turistas. En otros destinos como Aruba, Costa Rica y Colombia es obligatorio presentar un test de PCR negativo. De todas maneras, hoy más que nunca hay que viajar con algún tipo de asistencia al viajero.

Los destinos elegidos por el público argentino son:

Punta Cana

Para los amantes de la playa, golfistas, recién casados y otros viajeros, Punta Cana es el lugar ideal de ensueño. Las playas de aguas tranquilas, transparentes y cálidas que bañan suavemente extensiones de fina arena blanca. Como destino turístico de gran renombre a nivel mundial es sin duda uno de los más importantes de todo el Caribe.

Ubicado al este de República Dominicana ¨la Costa del Coco¨, es una extensión costera conformada por más de 30 kilómetros de interminables playas paradisíacas.

Las mejores playas son Limón, El Cortecito Macao y Bávaro también conocida como “ la perla del Caribe”.

Nadar con delfines, sobrevuelo en helicóptero, recorrer mercados son algunas de las actividades recomendadas en el destino. La gastronomía del lugar es rica en carnes guisadas, frijoles, y en la playa es imposible obviar el pescado fresco a la parrilla con una piña colada servida en un coco. El mejor período para ir es entre noviembre y agosto.

Costa Mujeres

Costa Mujeres es uno de los destinos que en los últimos años se fue imponiendo en entre los viajeros, situado a sólo 30 kilómetros al norte de Cancún, es un lugar increíble visitado especialmente para quienes van en búsqueda de escenarios naturales con playas vírgenes y aguas cristalinas. Con más de tres kilómetros de playas de arenas blancas, se destacan sus residencias privadas y los hoteles que conjugan el lujo dentro del entorno natural.

Cancún

Cancún es la combinación de playas perfectas, arena insuperable, aguas turquesas cálidas y un clima que acompaña la posibilidad de realizar actividades en la naturaleza.

La ciudad se encuentra rodeada de playas y muy cercana a las principales atracciones de la Riviera Maya; ruinas arqueológicas y reservas naturales protegidas conforman un abanico de alternativas abiertas a quienes opten por el destino. La modalidad mas difundida es el alojamiento all inclusive, es decir grandes cadenas hoteleras internacionales que incluyen todo (comidas, entretenimientos, instalaciones) en sus complejos: variedad de restaurantes, piscinas, salidas a playas privadas y también la posibilidad de optar por resorts “sólo para adultos” en donde las actividades temáticas y los espacios privados son el atractivo para parejas y grupos de amigos que buscan vacacionar con naturaleza y fiestas temáticas organizadas.

Cancún brinda la oportunidad de disfrutar de la vida de sol y playa con actividades que van desde la exploración de una zona arqueológica histórica, pasando por los deportes acuáticos (buceo, snorkel) y la visita a un centro turístico con zonas de compra y centros comerciales.

Las excursiones recomendadas para realizar desde Cancún son:

1- Visita a Chichén Itzá. Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 maravillas del mundo.

2- Visita a las ruinas de Tulum, un yacimiento arqueológico ubicado sobre un acantilado con vistas espectaculares hacia el mar.

3- Excursión a Isla Mujeres, rodeada de aguas cristalinas color turquesa y playas de arena blanca, con un fondo marino poco profundo con arrecifes de coral, convertida en un paraíso para los amantes del snorkel.