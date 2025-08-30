La gastronomía peruana es reconocida en todo el mundo por su aporte de sabores e ingredientes inigualables. Este plato con pescado y la icónica leche de tigre se convirtió en un símbolo. Ahora, diez lugares para comer ceviche en Buenos Aires.
Ceviche: 10 restaurantes para disfrutar de este clásico de la gastronomía mundial
A continuación, diez propuestas en Buenos Aires que tienen a este plato como protagonista de sus cartas.
GRAU CEBICHERÍA
Abrió hace pocos meses en la zona del Abasto y rápidamente se convirtió en un favorito entre la comunidad peruana, locales y turistas. De la mano del chef Raúl Zorrilla, Grau Cebichería ofrece una cocina fresca, sabrosa y abundante, que rinde homenaje a la costa del Perú, combinando materia prima de alta calidad, recetas con historia y un enfoque contemporáneo.
El cebiche es el gran protagonista, con versiones destacadas como Las Casuarinas, con pulpo, calamar, chipirones y pesca blanca en emulsión de vieira; el de Trucha despinada, marinada en leche de tigre al ají amarillo con batata glaseada y choclo; el Carretillero, estilo callejero limeño con pesca al limón, ají limo y rabas crocantes; el Mixto, con pesca del día y mariscos seleccionados en leche de tigre al rocoto, y el Clásico, con pesca del día, limón, lima, leche de tigre y cilantro fresco.
También se puede disfrutar de la Leche de Tigre cremosa, con pesca del día, chipirones y calamares, acompañada de chifles y canchita. La propuesta se completa con cócteles tropicales y limonadas llamativas.
El salón, con capacidad para más de 80 cubiertos, cuenta con un mobiliario moderno, boxes tapizados en azul y mesas individuales, que evocan el espíritu del mar.
SIETE MARES
En Siete Mares, la experiencia puede empezar con el ceviche, un plato insignia que despliega frescura y carácter. La propuesta clásica sigue la tradición peruana con pesca blanca recién llegada del mar, lenguado o lisa, bañada en leche de tigre con lima, ají limo, cebolla morada y cilantro. La acidez equilibrada y la intensidad aromática logran un sabor directo y vibrante.
Junto a esta versión, el restaurante se anima a un giro innovador con el Ceviche Wasabi, que parte de la misma base de pescado fresco pero incorpora leche de tigre infusionada con wasabi y aceite de sésamo. La preparación se completa con ajo frito, pichi y un crujiente topping de masa filo con piel de salmón frita, que suma textura y umami.
Para acompañar, la carta sugiere el cóctel Te’Ngaloa, elaborado con Aperol, lima, syrup simple y té Earl Grey, dado que sus notas cítricas y amargas refuerzan la frescura sin competir con la intensidad del ceviche. Todo sucede en un entorno de atmósfera submarina: luces azules, detalles marinos y una escenografía envolvente que multiplica la sensación de estar viajando bajo el agua.
LA PESCADORITA
En La Pescadorita, el ceviche se reinterpreta desde una perspectiva actual que realza su esencia marina. Bajo la dirección del chef David Ribulgo, la carta ofrece dos creaciones muy distintas: una apuesta cercana a lo clásico, donde la trucha salmonada y los langostinos se combinan sobre una base de crema huancaína cítrica, realzados con la untuosidad de la palta grillada, y otra propuesta más arriesgada, que transforma el ceviche en un relleno inesperado dentro de empanadas doradas y crocantes, donde conviven pesca blanca, mejillones, cebolla morada y palta.
Ambas alternativas expresan un juego entre tradición y vanguardia, con presentaciones que sorprenden, sin perder la raíz del plato. Para potenciar la experiencia, la barra sugiere el cóctel Espuma de Mar, un mix fresco y equilibrado que reúne gin, almíbar de naranja, jugo de limón y frutas de estación, generando un maridaje natural con los sabores oceánicos.
Todo esto se despliega en un ambiente luminoso, con aires marineros y detalles náuticos que evocan al litoral, logrando que cada visita sea un viaje sensorial y evocador.
KAMAY CASA GARDEL
El chef peruano Raúl Zorrilla no para y sumó en la zona del Abasto su segunda apertura. Tras el arribo de Grau Cebichería, ahora desembarca en el barrio con Kamay Casa Gardel, la versión renovada de su primogénito Kamay Lounge.
Con el mismo sabor de siempre, el restaurante abrió sus puertas a comienzos de agosto totalmente repotenciado, en un espacio amplio, con mesas en la vereda, salón moderno y un pintoresco patio, ideal para disfrutar de su propuesta de cocina popular peruana con fusión nikkei.
Entre los platos que destacan, el ceviche se lleva todos los aplausos: el Nikkei, con salmón rosado, base nikkei, trozos de naranja y palta; el Mixto, con pesca del día y mix de mariscos en pasta de rocoto, leche de tigre, limón y cebolla morada; el Clásico, con pesca del día en leche de tigre, zumo de limón y cebolla morada, y el potente Carretillero, con pesca del día en pasta de rocoto, leche de tigre, limón y cebolla morada, acompañado de chicharrón de rabas y chipirones. Cada plato refleja la creatividad y el sello distintivo del chef, con sabores frescos, vibrantes y pensados para compartir.
NEKO
En Neko, la cocina nikkei se vive desde una mirada contemporánea, con recetas de fusión peruano-japonesa e influencias del sudeste asiático.
El ceviche ocupa un lugar destacado en la carta, con tres versiones bien definidas: el Rocoto, cremoso y delicado, con trucha, langostinos y vieiras en leche de tigre al ají rocoto; el Wasabi, más intenso y especiado, con pesca blanca y langostinos en leche de tigre al wasabi, y el Clásico, que respeta la tradición peruana con pesca del día, batata y maíz cancha. Para descubrir lo mejor de la propuesta, se ofrecen sets que combinan ceviche, nigiris y noritacos, ideales para compartir o explorar distintos sabores.
La barra de coctelería acompaña cada plato con bebidas pensadas para potenciar la esencia nikkei. Los locales se encuentran en Villa Crespo, con un formato íntimo; la nueva barra de Villa Devoto y el amplio salón de Belgrano, diseñado como restaurante, para disfrutar de la experiencia completa.
BARRA CHALACA
Barra Chalaca rinde homenaje a la tradición peruana con una destacada propuesta de cebiches, con la frescura del mar como protagonista. El Cebiche Chalaco presenta trozos de pesca del día en leche de tigre al rocoto, acompañados de maíz cancha, boniato, cebolla morada y ají.
Para los amantes de los mariscos, el Cebiche Mixto combina pesca del día, langostinos, calamar y almeja blanca en la misma leche de tigre al rocoto. Aquellos que buscan una variante más robusta, el Cebiche del Puerto ofrece pescado y chicharrón de calamar junto a tortitas de choclo.
La carta también incluye el Cebiche Chalaquito, con mariscos picados, chicharrón y también tortitas de choclo, y el cremoso Cebiche Chucuito, con palta y alcaparra. Incluso hay una opción Veggie, que varía según el día (puede ser con palta o champiñones, entre otros), con una leche de tigre de queso parmesano y crema. La alternativa ideal para maridar cualquiera de estas delicias marinas son los refrescantes piscos sour o el Matapena, un cóctel de la casa a base de pisco, hierbaluisa y ananá.
TANTA
Tanta, el espacio gastronómico del chef Gastón Acurio, celebra la riqueza de la cocina criolla peruana a través de una propuesta que combina recetas tradicionales, productos locales e influencias internacionales.
Dentro de sus preparaciones más representativas se encuentra el Cebiche clásico, un plato que se elabora con pesca del día marinada en una leche de tigre compuesta por jugo de limón y lima, ají limo, apio, cebolla, ajo, jengibre y cilantro. A esta base se suma la leche de burra, una infusión de agua con corazón de rocoto, que intensifica la nota picante.
La receta se completa con sal, pasta de ajo, cilantro fresco, cebolla morada en juliana, batata cocida en jugo de naranja para emular el sabor de la batata peruana, maíz cancha frito y una rodaja de ají limo.
LA PESCADERÍA
La Pescadería, ubicado en Núñez, amplía su propuesta de cocina de mar con una nueva sucursal en Palermo. Dentro de su carta se destaca la sección de ceviches, que exhibe una amplia variedad para disfrutar de este plato tan original.
El Clásico se prepara con pesca del día, cilantro, ají limo, cebolla morada, leche de tigre, batata, choclo y maíz, mientras que el sweet chile, combina salmón rosado, verdeo, leche de tigre agridulce de ajíes e hilos crocantes de batata. Para quienes buscan sabores más intensos, el Al Wasabi reúne langostino, pulpo y pesca del día con leche de tigre de wasabi, cilantro, ciboulette y furikake de maíz.
También se ofrece el Japo, elaborado con salmón rosado, pesca del día y langostinos en leche de tigre oriental y ají dulce. La degustación de ceviches permite elegir tres versiones y así recorrer distintas interpretaciones en una misma experiencia. Como maridaje, resultan recomendados sus cocktails de autor a base de pisco o tequila.
LA VICENTE LÓPEZ
La Vicente López, con 24 años de trayectoria, ya es un clásico de la zona norte, cuya carta ofrece opciones para disfrutar a lo largo del día.
Dentro de su apartado de platitos, el ceviche se convirtió en uno de los más elegidos. Se trata del Ceviche al estilo Vicente López, hecho con pescado fresco de temporada en cubos, que se baña con leche de tigre elaborada en casa. Esa base se obtiene al mixear cebolla morada, jugo de lima, apio, ajo, jengibre, tallos de cilantro, ají picante y pulpa de maracuyá, para luego colarla y mantenerla refrigerada. El pescado se completa con finas tiras de cebolla morada, cilantro fresco, sal entrefina, maíz cancha y boniato hervido.
Una preparación que refleja la frescura de la materia prima y que se integra al repertorio de sabores de este espacio donde cada plato tiene como punto de partida una receta cuidada y un legado familiar vigente.
BESTIAL FLY BAR
En pleno Palermo, Bestial Fly Bar propone una experiencia en la que el ceviche ocupa un lugar central dentro de su carta. El Ceviche Bestial reinterpreta el clásico con una combinación de sabores y texturas: pesca fresca marinada en una base cítrica de ají amarillo, más rabas crocantes que suman contraste, palta cremosa que suaviza cada bocado e hilos de boniato que aportan dulzor y elegancia.
A su lado aparece el Ceviche Nikkei, que fusiona influencias y se presenta con salmón rosado como protagonista, envuelto en una emulsión cítrica con un delicado dejo de sésamo, más abanicos de palta, boniato glaseado y el toque crujiente del maíz cancha. Ambos reflejan un diálogo entre tradición y mestizaje que se potencia con la propuesta de la barra. Allí destaca el cóctel Marilyn, elaborado con ron Havana 3 años, Gambei y jugo de uva, una mezcla que rinde tributo a la eterna diva con frescura y carácter.
El entorno acompaña con una ambientación pensada para la inmersión: luces de colores, estética selvática y un clima ecléctico que transforma cada visita en un viaje sensorial.
